Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Şemseddin Yalçın kimdir? Şemseddin Yalçın kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 11.08.2023 - 11:26

Güncelleme: 11.08.2023 - 11:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Şemseddin Yalçın oldu. Şemseddin Yalçın'ın yaşamı ve kariyeri yurttaşlar tarafından merak edildi.

ŞEMSEDDİN YALÇIN KİMDİR?



Şemseddin Yalçın, 1974 yılında Artvin’in Yusufeli İlçesinde dünyaya geldi. İlköğrenimi Artvin’de, ortaöğrenimini Rize’de tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümünden 1996 yılında mezun oldu.

Üsküdar Üniversitesi’nde Sosyal Hizmetler alanında “Otizmli Bireyin Sosyalleşmesi İçin Yeni Yaşam Modeli Umut Evleri” konulu tezini yazarak yüksek lisans eğitimini 2017 yılında tamamladı. Halen Yalova Üniversitesi’nde Sosyal Hizmetler alanında Doktora eğitimine tez aşamasında devam etmektedir.

Çalışma hayatına; 1996 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Gaziantep Atatürk Lisesi’ne Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olarak başladı. 1999 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’ndaki görevinden istifa ederek, 8 yıl özel eğitim kurumlarında; öğretmen, kurum yöneticisi ve kurucu olarak çeşitli görevlerde bulundu.

2007 yılında yeniden memuriyet hayatına dönerek Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu İstanbul Hasan Tan Çocuk Yuvasında Öğretmen olarak başladı ve daha sonra İstanbul Galip Öztürk Sevgi Evleri’nde Müdür olarak görev yaptı.

2014 yılında Mülga Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında; şehit yakınları ve gaziler, çocuk, aile ve toplum hizmetlerinden sorumlu İstanbul İl Müdür Yardımcısı olarak görev yapmış ve birçok Sosyal Hizmet Merkezinin açılması görevlerini üstlenmiştir.

Ayrıca Üsküdar Üniversitesi’nde Bakanlık Oluru ile Öğretim Görevlisi olarak 3 yıl görev yapmıştır.

2021 yılında Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlayan Genel Müdürümüz, Bakanlık Makamının 07 Şubat 2022 tarihli ve 229 sayılı onayı ile Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü olarak görevlendirilmiştir.

24.02.2023 tarihli ve 32114 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 23.02.2023 tarihli ve 2023/98 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü olarak atanmıştır.

ŞEMSEDDİN YALÇIN'IN ÖZEL YAŞAMI

Evli ve 3 çocuk babası olan Şemseddin Yalçın iyi derecede İngilizce ve orta derecede Arapça bilmektedir.