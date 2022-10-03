Şehit Yusuf Ataş'ın vasiyeti yerine getirildi, Emine Sena'nın tüm masrafları karşılanacak

03 Ekim 2022 Pazartesi, 09:29

İki gün önce Pençe - Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş, bir süre önce çekilen bir görüntüsünde arkadaşlarına vasiyetini anlattı. Herkesi duygulandıran görüntüde şehit Ataş'ın, “Benim vasiyetim, hayattan en çok istediğim şey, bir tane kız çocuğum olsun istiyorum. Eğer ölürsem bir tane lösemili kız çocuğunun hayatı boyunca tüm masraflarını karşılayın. Benim vasiyetim budur. Bir de bayramda gidin annemin, babamın elini öpün” ifadeleri tüm Türkiye’yi harekete geçirdi.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, lösemi hastası olan 7 yaşındaki Emine Sena Demirel'in eğitim ve sağlık giderleri olmak üzere tüm masraflarını karşılayacaklarını duyurdu.

LÖSEV: "BOYNUMUZUN BORCU"

Şehit Ataş'ın vasiyet görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) harekete geçti.

LÖSEV'den sosyal medya üzerinden şu açıklamalara yer verildi:

"Vatan için gözünü kırpmadan şehitlik mertebesine yükselirken lösemili çocuklarımızı kalbinde taşıyan Mehmetçiğimizin vasiyetini yerine getirmek boynumuzun borcudur. Pençe – Kilit operasyon bölgesinde şehit düşen Astsubay Yusuf Ataş’a Allah’tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı dileriz."