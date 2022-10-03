Şehit Yusuf Ataş'ın vasiyeti yerine getirildi, Emine Sena'nın tüm masrafları karşılanacak
Kuzey Irak’ta Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit düşen Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş’ın tüm Türkiye’yi duygulandıran vasiyeti, LÖSEV'in ardından Mersin Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'yu da harekete geçirdi. Tollu, 7 yaşındaki Emine Sena Demirel'in tüm masraflarını karşılayacaklarını duyurdu.
İki gün önce Pençe - Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş, bir süre önce çekilen bir görüntüsünde arkadaşlarına vasiyetini anlattı. Herkesi duygulandıran görüntüde şehit Ataş'ın, “Benim vasiyetim, hayattan en çok istediğim şey, bir tane kız çocuğum olsun istiyorum. Eğer ölürsem bir tane lösemili kız çocuğunun hayatı boyunca tüm masraflarını karşılayın. Benim vasiyetim budur. Bir de bayramda gidin annemin, babamın elini öpün” ifadeleri tüm Türkiye’yi harekete geçirdi.
Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, lösemi hastası olan 7 yaşındaki Emine Sena Demirel'in eğitim ve sağlık giderleri olmak üzere tüm masraflarını karşılayacaklarını duyurdu.
LÖSEV: "BOYNUMUZUN BORCU"
Şehit Ataş'ın vasiyet görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) harekete geçti.
LÖSEV'den sosyal medya üzerinden şu açıklamalara yer verildi:
"Vatan için gözünü kırpmadan şehitlik mertebesine yükselirken lösemili çocuklarımızı kalbinde taşıyan Mehmetçiğimizin vasiyetini yerine getirmek boynumuzun borcudur. Pençe – Kilit operasyon bölgesinde şehit düşen Astsubay Yusuf Ataş’a Allah’tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı dileriz."
#YusufAtaş pic.twitter.com/3Zw6NyhgZu— LÖSEV (@losev1998) October 1, 2022
Video Haberler
- Uzun süreli alınmamış kargo dolandırıcılığı uyarısı
- Küçükçekmece'de köpeği motosiklette böyle taşıdılar
- Karaya vuran caretta carettaya jandarmadan yardım eli
- Ürettiği proje ile teknofest'te 1'inci oldu
- Ön ödemeli devre tatil satışına hapis cezası geliyor
- Altın Portakal, pandemi arasından sonra kortejle başladı
- 4'üncü geleneksel salçalı köfte ve gastronomi festivali
- Çöp evden kaçıp veteriner kliniğine sığındı
- Bisikletle tanıştı, bisikletle evlendiler
- Bacağını kaybettikten sonra voleybolla hayata tutundu
En Çok Okunan Haberler
-
- Ankara'da müzisyen öldürüldü!
- Peker hakkında dikkat çeken iddia
- Haluk Levent isim isim açıkladı
- Sadık Albayrak'ın askıdaki kılıcı
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a jet yanıt
- ENAG eylül ayı enflasyonunu açıkladı
- Erzincan'da midibüs devrildi: 21 yaralı
- Bu manşeti atanlar! Utandınız mı?
- İşte MHP'nin hedefindeki anket
- Özdağ'dan Erdoğan'a sert sözler