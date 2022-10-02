Vasiyeti ortaya çıkmıştı: Şehit Astsubay Yusuf Ataş'ın cenazesi Elazığ'a getirildi

02 Ekim 2022 Pazar, 15:25

Irak’ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde, dün teröristler tarafından açılan taciz ateşiyle yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş’ın cenazesi askeri uçakla memleketi Elazığ’a getirildi.

Şehidin naaşı havalimanında Vali Ömer Toraman, 8’inci Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Evren, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, şehidin yakınları ve il protokolü tarafından karşılandı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omzunda cenaze aracına taşındı.

Karayoluyla Kovancılar ilçesine götürülen Şehit Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş’ın cenazesi öğlen namazının ardından toprağa verilecek.