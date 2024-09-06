Sehle'yi tabancayla başından vurdu: Her yerde aranıyor

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla başından vurulan Sehle Gündüz (35) isimli kadın ağır yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 06.09.2024 - 06:50
Sehle'yi tabancayla başından vurdu: Her yerde aranıyor
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Orta Mahalle'de bulunan Kökçü Sokak'ta gece saatlerinde kimliği belirsiz bir erkek, sokak üzerinde bulunan bir iş merkezinin 2’nci katındaki iş yerinde Sehle Gündüz’ü başından tabancayla vurup kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, iş yerine gittiğinde Sehle Gündüz’ü ağır yaralı halde buldu.

ENTÜBE EDİLDİ

Sehle Gündüz, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sehle Gündüz’ün durumunun ağır olduğu ve entübe edildiği öğrenildi.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. 


Etiketler: #sakarya

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