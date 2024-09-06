Sehle'yi tabancayla başından vurdu: Her yerde aranıyor
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla başından vurulan Sehle Gündüz (35) isimli kadın ağır yaralandı.
Orta Mahalle'de bulunan Kökçü Sokak'ta gece saatlerinde kimliği belirsiz bir erkek, sokak üzerinde bulunan bir iş merkezinin 2’nci katındaki iş yerinde Sehle Gündüz’ü başından tabancayla vurup kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, iş yerine gittiğinde Sehle Gündüz’ü ağır yaralı halde buldu.
ENTÜBE EDİLDİ
Sehle Gündüz, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sehle Gündüz’ün durumunun ağır olduğu ve entübe edildiği öğrenildi.
Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Etiketler: #sakarya
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