Şehre inen domuzları elleri ile beslediler

Muğla'da aç kaldığı gözlemlenen domuzlar şehre indi. Yurttaşlar domuzları elleri ile beslemeleri cep telefonu kameraları ile kaydedildi.

(DHA)
28 Eylül 2021 Salı, 09:12
Şehre inen domuzları elleri ile beslediler
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde aç kalan yaban domuzları şehre indi. Çöpleri karıştıran domuzları, yurttaşlar elleri ile besledi.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERALARI İLE KAYDEDİLDİ

Fethiye’de, son zamanlarda aç kaldıkları için şehir merkezine inen yaban domuzlar, çöpleri karıştırdı. Bazı yurttaşlar gece saatlerinde aç kalan yaban domuzlarını elleri ile besledi. Onlarca domuz kendilerine atılan yemekleri yerken, bu anlar ise kente tatile gelen bazı yurttaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. 


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