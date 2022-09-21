Sekiz ayda 1202 iş cinayeti yaşandı, uzmanlar denetimsizliklere dikkat çekti

21 Eylül 2022 Çarşamba, 04:00

İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği (İSİG) Meclisi, yılın ilk sekiz ayına ilişkin iş cinayeti raporunu yayımladı. Rapora göre, geçen ay en az 186 işçi yaşamını yitirdi, sekiz ayda ise en az bin 202 işçi yaşamını yitirdi. En çok ölümün gerçekleştiği işkolu, 244 ölüm ile “tarım ve orman” oldu. Tüm Üretici Köylü Sendikası (TÜM KÖY SEN) Eğitim ve Örgütlenme Uzmanı Sedat Başkavak ve Tarım ve Ziraat Yüksek Mühendisi İSİG Gönüllüsü Gökhan Turan, konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuştu.

Mevsimsimlik tarım işçilerinin taşınarak çalıştığını belirten Turan, “İşçiler fındık toplama zamanı Karadeniz’e, pamuk toplama zamanı Çukurova’ya taşınıyor. Bu taşıma bölgelerdeki ürünlerin hasat zamanına göre devam ediyor” dedi.

İşçilerin uygun koşullarda taşınmamasının ölümlü kazalara neden olabildiğine değinen Turan, “Traktörler insan taşıma araçları değildir” ifadelerini kullandı. Turan, “Mevsimlik tarım işçileri çadırlarda hijyen koşullarının sağlanamadığı ortamda barınıyor. Ayrıca hiçbir sosyal statüye de sahip değiller. İş standartları yok. Fındık işçilerinin çuvalları sırtlarında kilometrelerce taşıdığı oluyor. ‘Bunu taşıyabilecek kapasiteye sahip mi’ diye soran yok. İhtiyaç sahibi insanlar da bu koşullara razı gelmek zorunda kalıyor” dedi.

"SENDİKALAŞMA DÜŞÜK"

Başkavak ise Tarım ve Orman işkolu güvencesizliğin ve sendikalaşmanın en az olduğu meslek gruplarından biri olduğuna değinerek “Tarım işçileri ve orman işçileri adı olan ama kendileri görülmeyen işçilerdir. İşçilerin çalışma koşulları değişmedikçe ölüm oranları da değişmeyecektir.”