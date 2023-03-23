Süleyman Soylu, videosunu çeken yurttaşa çok sinirlendi: Çekme ya!
Sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa'da bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisini videoya çeken yurttaşa tepki gösterdi. Soylu, "Ya çekme, şunu çekme ya. Ne kadar çekmeyi seviyorsunuz" dedi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'yı geçen hafta da sel vurdu.
Aşırı yağışlar nedeniyle 15 Mart'ta gerçekleşen sel felaketinin ardından temizlik ve altyapı çalışmaları devam ediyor.
"YA ÇEKME ŞUNU ÇEKME YA"
Selin ardından bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, incelemelerde bulunduğu esnada kendisini cep telefonuyla videoya çeken bir yurttaşa tepki gösterdi.
Yurttaşın kamerayı havaya kaldırarak kendisini çekmek istediğini gören Süleyman Soylu, şu ifadeleri kullandı:
"Ya çekme, şunu çekme ya. Ne kadar çekmeyi seviyorsunuz."
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