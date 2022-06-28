Bakan Soylu duyurdu: Kastamonu ve Düzce'de selde kaybolan 2 kişi aranıyor

28 Haziran 2022 Salı, 12:56

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu ve Düzce'de sel nedeniyle kaybolan 2 kişiyi arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sel afeti ve su taşkınları sebebiyle; Kastamonu Küre İkizciler köyünde kaybolan hemşehrimiz Recep Bakırcı'yı, Düzce Kaynaşlı'da sele kapılan kepçe operatörümüz Okan Bayrak'ı arama-kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Rabbim, 2 vatandaşımıza da sağ salim ulaşmayı nasip eylesin" dedi.

Sel afeti ve su taşkınları sebebiyle;



Kastamonu Küre İkizciler Köyünde kaybolan hemşehrimiz Recep Bakırcı'yı,



Düzce Kaynaşlı'da sele kapılan kepçe operatörümüz Okan Bayrak'ı arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor



Rabbim, 2 vatandaşımıza da sağ salim ulaşmayı nasip eylesin — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 28, 2022



