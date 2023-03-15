Sel felaketinin yaşandığı illerde uçak seferleri aksadı
Sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa ve Adıyaman'daki rüzgar ve buzlanma hava trafiğinde aksamalara neden oldu.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır yıkıma uğrayan Şanlıurfa ve Adıyaman'ı bu defa da sel vurdu. Kentlerde etkili olan rüzgâr ve buzlanma hava trafiğinde aksamalara neden oldu.
İNİŞ YAPAMADI
Edinilen bilgiye göre, AnadoluJet'in Ankara-Adıyaman seferini yapan uçak, şiddetli rüzgâr ve buzlanma nedeniyle Adıyaman Havalimanı'na iniş yapamadı. Bir süre havada tur atan uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na geri döndü.
Olumsuz hava koşullarının yaşandığı Şanlıurfa'da da şiddetli rüzgâr uçak seferlerinde aksamalara yol açtı.
BAŞKA İLLERE YÖNLENDİRİLDİ
Şanlıurfa Havalimanı'na rüzgâr nedeniyle iniş yapamayan bazı uçaklar, havada tur atmak zorunda kaldı. Bazı uçaklar ise şiddetli rüzgârdan iniş yapamayarak başka illere yönlendirildi.
Anadolujet'in Ankara-Şanlıurfa seferini yapan yolcu uçağı Gaziantep Havalimanı'na, Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Şanlıurfa seferini yapan uçağı ise Diyarbakır Havalimanı'na iniş yaptı.
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