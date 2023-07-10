Son dakika... AFAD'dan 13 il için 'turuncu kod'lu sağanak uyarısı

Son dakika haberi... AFAD'dan Artvin, Bartın, Bolu, Düzce, Giresun, Kastamonu, Karabük, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Trabzon, Zonguldak için "turuncu kod"la yağış uyarısı verildi.

AA
Yayınlanma: 10.07.2023 - 11:49
Son dakika... AFAD'dan 13 il için 'turuncu kod'lu sağanak uyarısı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere ve değerlendirmelere göre, sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle 13 il için "turuncu kod"lu uyarı yaptı.

AFAD'ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bugün Artvin, Bartın, Bolu, Düzce, Giresun, Kastamonu, Karabük, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Trabzon ve Zonguldak için uyarısı verildi.

Bu illerde, valilik ve il AFAD müdürlüklerine mesaj formu ile bilgilendirme yapıldı.

"TURUNCU KOD"

"Turuncu kod" "hava durumunun tehlikeli olduğu", tahmin edilen meteorolojik olayın sıklıkla görülmediği anlamına geliyor.

Bu kod, "Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir" uyarısını içeriyor.


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