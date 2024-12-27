Sel, safari istasyonunu vurdu... Onlarca ATV kayıp!

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 13 bin metrekare alan üzerinde kurulu ATV safari tesisinde bulunan 120 adet ATV’den 40 tanesi sel sularına kapılarak kayboldu.

Sel, safari istasyonunu vurdu... Onlarca ATV kayıp!
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İHA
Yayınlanma: 27.12.2024 - 10:00

Turuncu alarmın sonrası dün Manavgat genelinde etkili olan sağanak yağmur ve sel ATV safari parkını da vurdu.

Bucak Şıhlar Mahallesi’nde bulunan safari parktaki 120 adet ATV’den 40 tanesi sel sularına kapıldı.

ATV safari tesisin sahibi ve çalışanları traktör ve kepçelerle çevredeki dereleri kontrol ederek bulabildikleri ATV’leri römorka yükleyerek tesise getirdi.

İşletme sahibi Ahmet Cem Kartal 2021 yılında meydana gelen Manavgat yangınında tesisin tamamen yandığını, 130-140 tane ATV’nin küle döndüğünü belirterek “Çarşamba günü Manavgat genelinde etkili olan şiddetli yağmurla birlikte bir anda arka tarafımızda bulunan tepeden gelen sel suları tesisimizi yerle bir etti. Tesisimizde bulunan 120 adet ATV’den 40 tanesi sel sularına kapılarak kayboldu. Buradakilerin de tamamı sel sularının ardından görüldüğü gibi çamur deryasının içerisinde zarar görmüş durumda. ATV’lerin 1 tanesinin şu an piyasa değeri 150 bin lira. Tesisimizdeki toplam zarar 10 milyon liranın üzerinde. Daha yangının açtığı yaraları saramadan böyle bir olayla karşılaştık” dedi.


Etiketler: #Antalya #ATV #sel #sağanak

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