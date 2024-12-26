Çocukların zekasına katkıda bulunuyor, zihinsel gelişimi destekliyor: Çocuklarda başarıyı artıran 6 besin

3. PROTEİN KAYNAKLARI: YUMURTA VE BAKLAGİLLER

Protein, beyin hücrelerinin onarımı ve yenilenmesi için gereklidir.

Yumurta:

İçerdiği kolin maddesi, hafızayı geliştirmede önemli bir role sahiptir. Kahvaltıda haşlanmış veya omlet şeklinde yumurta tüketmek, güne enerjik bir başlangıç yapmayı sağlar.

Baklagiller:

Mercimek, nohut ve kuru fasulye gibi besinler hem protein hem de demir açısından zengindir. Bu da zihinsel performansı artırır.