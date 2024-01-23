Son dakika... Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü
Son dakika haberi... Edirne'de tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın annesi Sadiye Demirtaş’ın rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır’a götürüldüğü öğrenildi.
Edirne F Tipi Cezaevi'nde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, annesi Sadiye Demirtaş'ın rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a getirildi.
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