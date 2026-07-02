Cumhuriyet Gazetesi Logo
Selahattin Demirtaş, Rojin Kabaiş'in babası ve amcası ile görüşecek

Selahattin Demirtaş, Rojin Kabaiş'in babası ve amcası ile görüşecek

2.07.2026 12:25:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Selahattin Demirtaş, Rojin Kabaiş'in babası ve amcası ile görüşecek

Selahattin Demirtaş, 2024 yılında cansız bedeni Van Gölü’nde bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş ve amcası Ahmet Kabaiş ile görüşecek. Görüşme, Edirne Cezaevi'nde 5 Temmuz Pazar günü saat 10.00'da gerçekleşecek.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Van'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi  Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş ve amcası Ahmet Kabaiş ile görüşecek.

 Edirne Cezaevi'nde bulunan Demirtaş'ın basın danışmanı Zınar Karavil tarafından verilen bilgiye göre, görüşme 5 Temmuz Pazar günü saat 10.00'da gerçekleşecek.

Rojin Kabaiş dosyasının ele alınacağı görüşme öncesinde Demirtaş'ın, hukuki süreci yakından takip edebilmek amacıyla dosyayı kapsamlı şekilde incelediği ve avukatları tarafından da bilgilendirildiği kaydedildi.

İlgili Konular: #Selahattin Demirtaş #Rojin Kabaiş

İlgili Haberler

Yandaş gazete duyurdu... Kılıçdaroğlu'ndan 'cezaevi' turu: Görüşmeyi reddeden Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmekte ısrarlı!
Yandaş gazete duyurdu... Kılıçdaroğlu'ndan 'cezaevi' turu: Görüşmeyi reddeden Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmekte ısrarlı! "Mutlak butlan" kararıyla CHP'de Genel Başkanlık görevine "atanan" Kemal Kılıçdaroğlu, kendisiyle görüşmeyi reddeden HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı Edirne Cezaevi'nde ziyaret etmekte ısrarlı... Yandaş TGRT'nin haberine göre "cezaevine" turuna çıkacak olan Kılıçdaroğlu'nun; Selahattin Demirtaş, Merdan Yanardağ, Osman Kavala ve Tayfun Kahraman gibi isimleri ziyaret etmesi bekleniyor. İddiaya göre Kılıçdaroğlu'na "İmamoğlu ziyareti" de önerilecek.
Van Barosu, Rojin Kabaiş dosyasından çekildiğini açıkladı
Van Barosu, Rojin Kabaiş dosyasından çekildiğini açıkladı Van'da 2024 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada Van Barosu dosyadan çekilme kararı aldı. Baro, karara gerekçe olarak acılı baba ile iletişimin sürdürülmesinde yaşanan güçlükleri gösterdi.
Demirtaş: ‘Butlandan medet umana prim vermeyin’
Demirtaş: ‘Butlandan medet umana prim vermeyin’ Selahattin Demirtaş, , “Az kaldı” başlıklı yazısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın etrafına “olası enkazdan ganimet kapmaya hazırlanan fırsatçılar, rant peşinde kırk takla atan şaklabanlar, yağcılıkta sınır tanımayan riyakârlar” toplandığını söyledi.