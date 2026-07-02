Selahattin Demirtaş, Rojin Kabaiş'in babası ve amcası ile görüşecek

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Van'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş ve amcası Ahmet Kabaiş ile görüşecek.

Edirne Cezaevi'nde bulunan Demirtaş'ın basın danışmanı Zınar Karavil tarafından verilen bilgiye göre, görüşme 5 Temmuz Pazar günü saat 10.00'da gerçekleşecek.

Rojin Kabaiş dosyasının ele alınacağı görüşme öncesinde Demirtaş'ın, hukuki süreci yakından takip edebilmek amacıyla dosyayı kapsamlı şekilde incelediği ve avukatları tarafından da bilgilendirildiği kaydedildi.