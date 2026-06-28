Van Barosu, Rojin Kabaiş dosyasından çekildiğini açıkladı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş'in şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir hukuki gelişme yaşandı.

Olayın meydana geldiği ilk günden bu yana dava takip ekibiyle sürece dahil olan Van Barosu, dosyadan çekildiğini kamuoyuna duyurdu.

Baro tarafından yapılan açıklamada, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, etkin bir soruşturma yürütülmesi ve adaletin tecelli etmesi amacıyla bugüne dek gerekli tüm hukuki girişimlerde bulunulduğu vurgulandı.

ÇEKİLME GEREKÇESİ: İLETİŞİM VE KOORDİNASYON GÜÇLÜĞÜ

Açıklamada, dosyada müşteki sıfatıyla yer alan merhumenin babası Nizamettin Kabaiş'in yaşadığı zorlu sürece dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

Gelinen aşamada; dosyada müşteki sıfatıyla yer alan merhume Rojin Kabaiş’in babası Sayın Nizamettin Kabaiş’in verdiği adalet mücadelesindeki zorluk ve aydınlatılmamış şüpheli ölümün yarattığı derin ruhsal yıpranmanın, baba ile dosyanın takibine ilişkin sağlıklı iletişim ve koordinasyonun sürdürülmesini güçleştirdiği kanaatine varılmıştır.

Babanın içinde bulunduğu bu zorlu sürecin etkilerini anlayışla karşıladıklarını belirten Van Barosu, dosyanın bundan sonraki aşamada hak kaybına uğramaması ve sürecin daha sağlıklı yürütülebilmesi adına özel vekaletname ile yetkilendirilmiş avukatlar olarak dosyadan çekilme kararı aldıklarını ifade etti.

"KAMUOYU NEZDİNDE TAKİP EDECEĞİZ"

Alınan bu kararın, olayın aydınlatılmasına yönelik hassasiyetten veya adalet arayışından geri adım atıldığı anlamına gelmediğinin altını çizen Baro, "Rojin Kabaiş’in ölümünün tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların yargı önünde hesap vermesi konusundaki kararlılığımızı, Van Barosu olarak kamuoyu nezdinde takip etmeye devam edeceğimizi bildiririz" değerlendirmesinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024 tarihinde kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kayıplara karışmıştı.

Genç kızdan günlerce haber alınamaması üzerine geniş çaplı arama çalışmaları başlatılmıştı. Kaybolduktan 18 gün sonra, 15 Ekim 2024 tarihinde Rojin Kabaiş'in cansız bedeni Mollakasım Mahallesi sahilinde bulunmuştu.