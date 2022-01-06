Selahattin Demirtaş’ın koğuş arkadaşı Abdullah Zeydan'a tahliye

06 Ocak 2022 Perşembe, 17:27

Halkların Demokratik Partisi (HDP) eş genel başkanları ve milletvekillerine yönelik 4 Kasım 2016’da yapılan gözaltları sonrası tutuklanan eski Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan hakkında “örgüte yardım etmek” ve “örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla verilen 8 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezasının Yargıtay tarafından bozulması üzerine yeniden açılan davanın yargılamasında tahliye kararı verildi.

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