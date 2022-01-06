Selahattin Demirtaş’ın koğuş arkadaşı Abdullah Zeydan'a tahliye
HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın koğuş arkadaşı ve HDP eski Milletvekili Abdullah Zeydan hakkında tahliye kararı verildi.
Halkların Demokratik Partisi (HDP) eş genel başkanları ve milletvekillerine yönelik 4 Kasım 2016’da yapılan gözaltları sonrası tutuklanan eski Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan hakkında “örgüte yardım etmek” ve “örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla verilen 8 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezasının Yargıtay tarafından bozulması üzerine yeniden açılan davanın yargılamasında tahliye kararı verildi.
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