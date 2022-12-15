Selahattin Demirtaş'tan Ekrem İmamoğlu'na yargı kararı mesajı: "Yine de geç değil"
HDP'nin tutuklu eski eş başkanı Selahattin Demirtaş sosyal medya üzerinden, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak verilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na mesaj verdi. Demirtaş mesajında, "Üzgünüm ama sarı öküzü vermeyecektiniz. Yine de geç değil" dedi.
HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen cezayla ilgili yeni bir sosyal medya paylaşımında bulundu.
Diyarbakır Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı ve kendisine verilen cezaların onaylanma sürelerini hatırlatan Demirtaş mesajında, "Bana verilen ceza üst mahkemede, Saray'ın açık talimatıyla 41 günde, Diyarbakır Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'ya verilen ceza ise 35 günde onaylandı. Üzgünüm ama sarı öküzü vermeyecektiniz. Yine de geç değil. Şimdi hep birlikte direnme ve hep birlikte kazanma zamanıdır" dedi.
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