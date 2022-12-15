Egeli başkanlardan İmamoğlu'na destek
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YKS) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada ceza almasına Ege Bölgesi’nin belediye başkanlarından tepki geldi. Başkanlar İmamoğlu'na tam destek verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı kamuoyunda büyük tepki alırken Ege Bölgesi’nde görevli belediye başkanları İmamoğlu’na destek için İstanbul'a gitti.
Başkanlar sosyal medyadan da mesaj ile mahkemenin kararına tepki gösterdi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "16 milyon İstanbullunun iradesini ve somut delilleri göz ardı edenlere, hiçbir yol arkadaşımızı kurban etmeyiz. Hak, hukuk, adalet için. İstanbul yolundayım. Yanındayım Ekrem İmamoğlu" dedi.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise “16 milyon İstanbullunun iradesiyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu’nun yanındayım" ifadelerini kullandı.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün şunları söyledi: "16 milyon İstanbullunun iradesini yok sayanlara inat, hak, hukuk ve adalet için mücadelemize devam edeceğiz. Beraber yürüdüğümüz bu yolda başkanımızın her zaman yanındayız."
Konak Belediye Başkanı Abdül Batur: 16 milyon İstanbullunun iradesini hapseden anlayışı kınıyoruz. Çalışkan, dürüst ve halkçı Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na yasak getiren bu kararı reddediyoruz. Hakkın, hukukun ve Ekrem İmamoğlu’nun yanındayız. Bu karar demokrasiye darbedir. Halkımız bu adaletsizliklerin cevabını sandıkta verecektir.
Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran: Verilen bu karar hukuktan ve adaletten yoksundur. Adalet elbet yerini bulacaktır. Hiçbir karar halkın iradesinden üstün olamaz. İmamoğlu'nun yanındayız!
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ise “Adaletin ve demokrasinin, hukukun üstünlüğüyle sağlanacağına inanıyoruz. Yanındayız Ekrem İmamoğlu” paylaşımını yaptı.
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Bugün aklımız ve kalbimiz İstanbul’da, Ekrem Başkan’ımızda. Hatırlarsanız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na 13.729 oy farkla seçildiğinde, koskoca İstanbul’a böyle bir farkla başkan olunmaz, zaten hile var denilerek seçim yenilenmişti ve sonra, 800 binden fazla oy farkıyla yeniden seçilmişti. Bir seçimi iki defa kazanan bir insanın başkanlığını ve siyaset hakkını elinden almak, halkın hakimiyetini yok saymaktır. Böylesine büyük bir adaletsizliği de ne halkımız unutur, ne de tarih unutur. Dolayısıyla bugün, siyaset değil adalet kazanmalı” ifadelerine yer verdi.
Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de İmamoğlu’nun fotoğrafıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Bağımsızlık, gelecek, hürriyet, her şey adaletle ayaktadır” sözünü paylaştı.
Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ise “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na verilen karar adaletten ve hukuktan bağımsızdır! Başkanımızın dün olduğu gibi bugün de yarın da yanındayız” dedi.
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