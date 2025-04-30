Selçuk Bayraktar depremzede yakınına açtığı ‘dron’ davasını kaybetti

Yayınlanma: 30.04.2025 - 20:18

Güncelleme: 30.04.2025 - 20:18

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 6 Şubat depremlerinde yakınlarına ulaşamayan bir yurttaşa sosyal medya paylaşımı sebebiyle açtığı davayı kaybetti.

T24'ten Sibel Yükler'in haberine göre bir yurttaş, 6 Şubat depremlerinde Baykar’a ait dronların yeterli çalışmadığına yönelik bir paylaşım yaptı. Bayraktar, paylaşımı nedeniyle 150 bin liralık tazminat açtı.

Mahkeme, Baykar İHA’larının 6 Şubat’ta uçtuğunu söyleyen ve depremzede yakını için “Kamuoyunu kin ve nefrete yönlendirdi, linç edilmeye neden oldu” diyen Bayraktar’ın iddialarına karşılık, davanın reddine karar verdi.

Bakırköy 16. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen ikinci duruşma için avukatı aracılığıyla dosyaya beyanda bulunan Bayraktar ise depremzede yakının sosyal medyayı ve basını “saldırı amacıyla algı oluşturacak” şekilde kullandığını öne sürdü.

“KAMUOYUNU MÜVEKKİL ALEYHİNE KİN VE NEFRETE YÖNLENDİRMİŞ…”

Depremzede yakının açılan dava için yaptığı çağrı ile altına yapılan “Hırsız damat”, “Düzgün biri değilmiş demek ki” şeklindeki paylaşımları da dosyaya ekleyen Bayraktar, hakkında kin ve nefrete yönlendirme yapıldığını öne sürdü. “Bayraktar TB2’nin ve Bayraktar AKINCI deprem bölgesinde uçuş yaptı” diyen Bayraktar, şu ifadelere yer verdi:

“İfadeler kullanılmasına yol açarak kamuoyunu müvekkil aleyhine kin ve nefrete yönlendirmiş, müvekkilin adeta linç edilmesine neden olmuştur. Davalı kendi adına kayıtlı Twitter hesabından müvekkil hakkında gerçek dışı beyanlarda bulunmakla yetinmemiş, müvekkile açıkça hakaret etmiştir. Davalı hakkında açılan bu dava sebebiyle basın organlarına birtakım açıklamalarda bulunmuş, yapmış olduğu açıklamalarda kendisinin gerçek dışı beyanda bulunduğunu kabul ederek kamuoyunu yanılttığı açıkça beyan etmek yerine; açılan davayı ‘depremzedelere açılan bir dava olduğunu’ belirterek müvekkilin ticari bir amaçla hareket ettiği konusunda algı yaratmaya devam etmiştir."

“CESETLERİ DAHİ ÇIKARILMADAN BİZE BU DAVA AÇILDI”

Tarafların beyanlarını değerlendiren Bakırköy 16. Asliye Hukuk Mahkemesi ise davanın reddine karar verdi. Depremzede yakını Aydın Aydoğan ise şunları söyledi:

“Ben Kahramanmaraş merkezli depremde 6 Şubat’ta yakınlarımı kaybettim. O gün bizler enkaz altında canlarımıza ulaşmaya çalışıyordu. Deprem günü bizler iletişim yapamadık, nitekim kuzenim, eşi ve çocukları ile halen enkaz altında. Cesetleri dahi çıkarılmadan bize bu dava açıldı, kamuoyu vicdanında kabul edilemez.

“BİR DEPREM MAĞDURUNA AÇILAN BU DAVA HİÇBİR VİCDANA SIĞMAZ”

Mahkemeye sundukları delil niteliğinde şeyler sadece gazetelerde çıkan haberler, şirketi ve İHA’larıyla ilgili dış basında ve yerel basında çıkan haberlerdi. Benim Selçuk Bey’i basında linç ettiğime dair beyanlardan başka bir şey sunmadılar. Bu dava kamuoyu vicdanında yargılanması çoktan yapılmış davalardandır.

Bir deprem mağduruna açılan bu dava hiçbir vicdana sığmaz. Kaldı ki meselenin özü itibarı ile mahkeme de bu doğrultuda karar verdi. Nitekim dronları uçamamış. Bu devlet kurumlarının yetkilileri tarağından dillendirilen bir gerçekliktir. Güneş balçıkla sıvanmaz. Tüm depremzedeler bu karara sevineceklerdir. Kimse hukuktan üstün değil.”