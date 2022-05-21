Selçuk Tepeli kimdir? Selçuk Tepeli canlı yayını neden terk etti?

21 Mayıs 2022 Cumartesi, 09:29

FOX TV Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli haberi sunduğu anda sinirlenerek masadaki kağıtları ve su dolu bardağı fırlattı. Tepeli'nin bu hareketi sosyal medyada gündem oldu. Selçuk Tepeli kimdir? Selçuk Tepeli neden yayını terk etti?

SELÇUK TEPELİ KİMDİR?

Selçuk Tepeli 1974 yılında İstanbul'un Silivri ilçesinde doğdu. Tepeli, Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü okudu. Selçuk Tepeli, IEP Rennes’de Avrupa Birliği Avrupa’da Sınırlar ve Kamu Hareketleri üzerine yüksek lisans yaptı. Aktüel ve Newsweek Türkiye dergilerinin yayın yönetmenliğini yapan Tepeli, Habertürk TV'de genel yayın yönetmenliği yaptı ayrı. Ceyda Karan'la Eksen adlı programı ve Gün Başlıyor adlı programı sundu. Selçuk Tepeli, 2020 yılında ise Fatih Portakal'ın görevinden ayrılması üzerine FOX Ana Haber sunuculuğuna getirildi.

Selçuk Tepeli evli ve 2 çocuk babasıdır.



SELÇUK TEPELİ NEDEN CANLI YAYINI TERK ETİ?

FOX TV Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli, İktidarın çökerttiği tarım politikasına kızıp haberin sonunda sinirlenerek stüdyoyu terk etti.

Tepeli Silivri'de köylülerin tarlalarına el koyulmasıyla ilgili haberin sonunda "Efendim bu ülkenin çiftçilik yapan insanlarının yarısı işi bıraktı" yorumunda bulundu.

Gözleri dolan Tepeli rejiye "öbür haber geç" diyerek duruma tepki gösterirken bir anda sinirlendi. Elindeki kalemi, masadaki kağıtları ve bardağı fırlattı. Bardağın içindeki su kameraya gelirken Tepeli stüdyoyu terk etti.

SELÇUK TEPELİ, ÖMER ÇELİK TARTIŞMASI

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında FOX muhabiri Barış Kaya’nın bir önceki toplantıya alınmamasıyla ilgili “Muhabirin şahsi davranışlarıyla ilgili bir problemdir” açıklamasını yapmıştı.

FOX Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli’ye de sert tepki gösteren Çelik, “Ana haber bülteninde Selçuk Tepeli adlı şahıs, bu durumu kurumsal bir mesele haline getiriyor. Şahsi olarak çıkan bir meseleyi kurumsal hale getirdiler. Ama kullandığı ifadeler, imalar, kişisel saldırı anlamına gelen şeyler; bunun gazetecilikle ne alakası var. Ki bu şahıslar daha önceki televizyon çalıştıkları kanalına gittiğimizde kalabalığın içerisinde hem şahsımıza hem de AK Parti’nin siyasetine karşı övgüler diziyorlardı. Kanal değişince başka bir karakter ortaya çıkıyor” ifadelerini kullanmıştı.





SELÇUK TEPELİ'DEN YANIT

Selçuk Tepeli, dün akşam sunduğu ana haber bülteninde Ömer Çelik’e yanıt verdi.

Ömer Çelik’in “Selçuk Tepeli adlı şahıs” ifadesine göndermede bulunan Tepeli, “Selçuk Tepeli denen şahıs, herhangi bir imtiyazdan faydalanmamıştır. Ne siyasi nüfuzlu herhangi bir tanıdığı vardır ne de iktidara veya muhalefete sırtını dayayıp bir iş, gelir veya zenginlik sahibi olmuştur. AK Parti’nin siyasetine karşı övgüler diziyordu” sözlerine ilişkin de “Övdüysem, övdüğümün arkasındayım. Keşke hala övebileceğim şeyler olsa” dedi.



