Selçuk Üniversitesi’nde bir garip işe alım ilanı: ‘Mutluluğun formülünü’ bulan profesöre kadro!
Yüksek Öğretim Kurulu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nde “adrese teslim atama” yapılmaması için madde eklemesine karşın üniversitelerin kadro alım ilanlarındaki atama şartlarına ilişkin soru işaretleri devam ediyor. Son örnek 15 Kasım’da yayımlanan Resmi Gazete’de yer alan Selçuk Üniversitesi’nin öğretim üyesi alım ilanında yaşandı.
İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir Anabilim Dalı için alınacak olan profesör için yalnızca “Dünyada mutluluğun formülü’ konusunda çalışmaları olmak” koşulu arandı.
Söz konusu ilanda adayla ilgili başka özellikler aranmaması ise akla adrese teslim kadro şüphelerini getirdi.
Aynı bölüm için başka üniversitelerde aranan kriterler arasında, “Doçentliğini temel İslam bilimleri (Tefsir) alanında almış olmak” şartı yer alırken bu kadro ilanında böyle bir ayrıntının olmaması ise dikkat çekti.
Etiketler: #kadro #üniversite #profesör
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