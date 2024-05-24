Sele kapılan çocuklar araçların altına sıkıştı

Ankara’da şiddetli yağış sonrası sele kapılan 2 çocuk önce hareket halindeki aracın altında, daha sonra park halindeki otomobilin altında sıkıştı. Çocuklar vatandaşlar tarafından kurtarılırken, o anlar güvenlik kameralarına an be an yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 24.05.2024 - 16:16
Sele kapılan çocuklar araçların altına sıkıştı
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Başkent'te öğle saatlerinde başlayan gök gürültülü kuvvetli sağanak kısa sürede ortalığı göle çevirdi. Yenimahalle ilçesi Şehit Harun Parlak Caddesi'nde 2 çocuk sel sularına kapılarak önce harekat halindeki bir aracın altına girdi. Şoför çocukları fark etmeyerek hareket ederken, çocuklardan biri otomobilin altında sürüklendi. Tekrar sel sularına kapılarak sürüklenmeye devam eden çocuklar, bu kez de park halindeki bir otomobilin altında sıkıştı. Çevredeki vatandaşlar çocukları otomobilin altından çıkararak ilk müdahalede bulundu. Yaşananlar an be an güvenlik kameralarına yansırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sele kapılan çocuklar, hastanelere sevk edildi.

İlk müdahalede bulunduğu çocuklardan birine de kalp masajı yapan Özlem Şimşek, “5 dakika yağmur yağdı. Selle birlikte 2 tane çocuğun suya kapılıp geldiğini gördük. Caddeden çıkan bir aracın altından geçti çocuklar, biri kız, biri erkek. Hemen koştum ben de. Biri müdahale eder diye bekledik ama kimse etmiyordu. Oğlan çocuğunu aldım hemen çıkardım, kıza baktığımda ise arabanın altına sıkışmıştı. Onu çıkarmakta zorluk çektik. Bir 6-7 dakika sürdü çocuğu çıkarmak. Bir ara bulamadık, çocuk sel sularına kapıldı gitti diye. Sonradan çocuğun tekere tutunduğunu arkadaşımız gördü. O hemen çocuğu alıp çıkartarak müdahale etmeye çalıştım ama kendinde değildi. Çocuğun kalp atışı durmuştu. Önce bir kusturmaya çalıştım, olmadı, kalbin durduğunu görünce kalp masajı yaptım. Kendine geldi, sonrasında ambulans geldi. İki kardeşi giydirdik sardık, daha sonra ambulansa teslim ettik” diye konuştu.


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