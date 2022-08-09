Selim Tekin tarafından katledilen 16 yaşındaki Beyza, Şanlıurfa'da toprağa verildi

İstanbul’da koruma kararı olmasına rağmen evine giren Selim Tekin (28) tarafından ensesinden vurulan ve kaldırıldığı hastanede ölen Beyza Doğan (16) memleketi Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde toprağa verildi. Cenazede, gözyaşları sel oldu.

DHA
09 Ağustos 2022 Salı, 13:26
Selim Tekin tarafından katledilen 16 yaşındaki Beyza, Şanlıurfa'da toprağa verildi
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İstanbul Bahçelievlerde geçen cumartesi günü meydana gelen olayda, Selim Tekin isimli erkek; saplantılı olduğu Beyza Doğan'ın evine gelerek zorla içeri girdi. Selim Tekin, daha sonra Beyza Doğan'ı banyoya götürerek ensesine ateş etti.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İntihar girişiminde bulunan Tekin ve yaralı Beyza Doğan, hastaneye kaldırıldı. 2 günlük yaşam savaşını kaybeden Beyza Doğan, otopsisinin ardından yakınları tarafından memleketi Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine getirildi.

Beyza Doğan, ilçe mezarlığında öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.


Beyza Doğan katil Şanlıurfa Selim Tekin

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