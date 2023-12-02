Atatürk ve Kemalizm'e hakaret etmişti... Selman Öğüt rektör oldu!

Yayınlanma: 02.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 02.12.2023 - 03:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla önceki gün Resmi Gazete’de yayımlanan kararlarla dört üniversiteye rektör atandı. Buna göre Antalya Belek Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Mehmet Yazıcı, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. İsmail Boz, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Selman Öğüt ve İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Güliz Muğan atandı. Atamaların en dikkat çeken ismi ise Öğüt oldu.

İntihal uygulamasına sokulan yüksek lisans tezinde, başka çalışmalar ile yüzde 51’lik benzerlik tespit edilen Öğüt, 2015’te, doçentlik “iletisi”yle gündeme geldi.

‘JÜRİLERİ AYARLADI’

WikiLeaks sızıntılarına göre Berat Albayrak’a bir ileti gönderen Öğüt, doçentlik jürisindeki 5 üyeden 3’sünün kendisi hakkında olumsuz oy kullandığını belirterek hem jüri üyelerini hem de jüri sistemini uygulayan dönemin YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve ekibini suçladı. Öğüt, bu iletisinde, “AK Parti iktidarından önce paraleli, masonu, ırkçısı doçentliğini, jürileri “ayarlayıp” aldı. Yekta Hoca sağ olsun bunu otomatiğe çevirtti. Hakkımı helal etmiyorum. Ama reisimizin dediği gibi durmak yok, yola devam” dedi. Öğüt, 2018’de “Doçentlikte mülakatı kaldıran” yasanın geçmesinin ardından doçent oldu.

ATATÜRK’E HAKARET

“Kemalizm virüstür”, “Mustafa Kemal Atatürk bu devirde yaşasa Tayyip Erdoğan’ı desteklerdi” ve “Yabancı dil bilmeden doçent olunabilir” sözleriyle anımsanan Öğüt’ün, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a 2015’te dönemin doçentlik jürisi üyelerini şikâyet etmesiyle gündeme gelmişti.

Öğüt, İstanbul Sözleşmesi’ni de “İstanbul Sözleşmesi imzalandığından beri kadın cinayetleri artmış. Ancak CHP inatla sözleşmeyi savunuyor. Çünkü amaç cinsel yönelim ve cinsiyet kavramlarıyla sapkınlığı korumak” ifadelerini kullandı.

GÜLEN BABASINI ANMIŞTI

Öğüt’ün babası Salim Öğüt ise 2010’da, FETÖ’nün kanalı Mehtap TV’de katıldığı bir program sırasında kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Firari FETÖ elebaşı Fethullah Gülen, Öğüt’ün yaşamını yitirmesinin ardından taziye yayımladı. Öte yandan Öğüt’ün, AKP içinde örgütlendiği bilinen Pelikan grubunun da üyesi olduğu iddia ediliyor.

KAYYUM DEKANDI

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Boz ise kimya mühendisi olmasına karşın 2022’de, Boğaziçi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’ne “kayyum dekan” olarak görevlendirilmesiyle gündeme geldi. Boz, Ağustos 2023’te, psikoloji bölüm başkanı Prof. Dr. Ali Tekcan’ı gerekçe bildirmeden görevden aldı ve bu göreve kendisini atadı.