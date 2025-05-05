Şemdinli'de şiddetli fırtına: Bir köy harabeye döndü!

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yaşanan şiddetli fırtına, Günyazı köyünde büyük hasara yol açtı.

Şemdinli'de şiddetli fırtına: Bir köy harabeye döndü!
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İHA
Yayınlanma: 05.05.2025 - 11:04

Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Şemdinli ilçesinde fırtına ve gök gürültülü sağanak etkili oldu.

Şemdinli ilçesine bağlı Günyazı köyünde şiddetli fırtına nedeniyle evlerin ve odunlukların çatıları uçarken, birçok ağaç da zarar gördü.

Sabah saatlerinde uyanan köy sakinleri, yaşanan felaket karşısında dehşete kapıldıklarını belirterek acil yardım talebinde bulundular.


Etiketler: #Fırtına #Şemdinli

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