Meteorolojiden fırtına uyarısı: Çatılar uçabilir!
Güneydoğu Anadolu'da yarın kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor; Meteoroloji, çatı uçması ve ulaşımda aksamalara karşı yurttaşları uyardı.
Güneydoğu Anadolu'daki bazı illerde yarın kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile yer yer toz taşınımı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Elazığ, ve Bingöl çevreleri ile Malatya'nın doğusunda güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve özellikle yağış anında kısa süreli fırtına öngörülüyor.
Vatandaşların, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, toz taşınımı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: #Fırtına #Rüzgar #meteoroloji
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