Şenal Sarıhan Uğur Mumcu Özel Ödülü’nü kazandı

Yayınlanma: 26.01.2025 - 19:23

Güncelleme: 26.01.2025 - 19:23

Antalya Barosu’nun Uğur Mumcu Etkinlikleri Kapsamında 19 yıldır düzenlemekte olduğu hukuk alanında İnsan Hakları ödülünün bu yıl, Avukat Şenal Sarıhan'a verilmesini kararlaştırmıştı.

24 Ocak gecesi, düzenlenen törene Antalya CHP Milletvekilleri Aliye Coşar, Cavit Arı ve CHP İl Başkanı Nail Kamacı ve STK temsilcilerinin de aralarında olduğu yoğun bir katılım oldu.

Baro Başkanı Ali Çağdaş Bozaner'in açış konuşmasının ardından Sarıhan'nın özgeçmişi okundu ve ödülü başkan tarafından takdim edildi.

Sarıhan, konuşmasında, teşekkür ederek, ödüllerin güç veren özelliğine değindi.

Konuşmasını "Söylediklerimizden sorumluyuz. Fakat susmalarımızdan daha çok sorumluyuz" diyen Mumcu"nun sözlerine atıfla yaratılan karanlığa karşı hep birlikte mücadelenin hepimizin sorumluluğu olduğunun altını çizen bir konuşma yaptı.

Etkinlik, baro üyelerinden oluşan "Karar" adlı koronun Mumcu'ya adanmış ezgileriyle sürdü.