CHP'li Sencer Solakoğlu, işletmesine ait serifikaların iptal edilmesine tepki gösterdi. Solakoğlu, kararın siyasi olduğunu öne sürdü "Tarımın T'sinden anlamayan bakanların tarımla ilgili fikir sahibi olmaları Türkiye'deki gıda enflasyonunun sebebi" dedi. Peki, Sencer Solakoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? CHP'li Sencer Solakoğlu ne iş yapıyor?

SENCER SOLAKOĞLU KİMDİR?

Sencer Solakoğlu ilkokul 5. sınıftan itibaren İsviçre'de eğitim görmüştür. Buradaki eğitiminin ardından Amerika'da lisans ve yüksek lisans yapmıştır. Sencer Solakoğlu, 2009 yılında ailesi ile birlikte FeyzSüt isimli bir şirket kurmuştur.