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Sencer Solakoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? CHP'li Sencer Solakoğlu ne iş yapıyor?

Sencer Solakoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? CHP'li Sencer Solakoğlu ne iş yapıyor?

7.07.2026 11:54:00
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Haber Merkezi
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Sencer Solakoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? CHP'li Sencer Solakoğlu ne iş yapıyor?

Özgür Özel liderliğindeki CHP'de "gölge tarım bakanı" olan Sencer Solakoğlu, geçtiğimiz hafta sahibi olduğu Feyz Çiftliği'ne Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri tarafından 'denetim' adı altında baskın yapıldığını ve bu baskında bir ineğinin bakanlık personeli tarafından ezilerek öldürüldüğünü öne sürmüştü. Bakanlık tarafından Solakoğlu'nun çiftliğinin de arasında yer aldığı 19 işletmenin sertifikası iptal edildi. Peki, Sencer Solakoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? CHP'li Sencer Solakoğlu ne iş yapıyor?
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CHP'li Sencer Solakoğlu, işletmesine ait serifikaların iptal edilmesine tepki gösterdi. Solakoğlu, kararın siyasi olduğunu öne sürdü "Tarımın T'sinden anlamayan bakanların tarımla ilgili fikir sahibi olmaları Türkiye'deki gıda enflasyonunun sebebi" dedi. Peki, Sencer Solakoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? CHP'li Sencer Solakoğlu ne iş yapıyor?

SENCER SOLAKOĞLU KİMDİR?

Sencer Solakoğlu ilkokul 5. sınıftan itibaren İsviçre'de eğitim görmüştür. Buradaki eğitiminin ardından Amerika'da lisans ve yüksek lisans yapmıştır. Sencer Solakoğlu, 2009 yılında ailesi ile birlikte FeyzSüt isimli bir şirket kurmuştur.

İlgili Konular: #CHP #Tarım #Sencer Solakoğlu

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