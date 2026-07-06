Türk tiyatrosuna 28 yıl oynadığı 'Lüküs Hayat' ile damgasını vuran usta sanatçı Zihni Göktay, 80 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi sanatçının kızı Zeynep Göktay Dilbaz duyurdu. Peki, Zihni Göktay kimdir, kaç yaşında? Zihni Göktay neden öldü? Zihni Göktay dizi ve filmleri

ZİHNİ GÖKTAY KİMDİR?

Sanatçı Göktay, 2 Aralık 1945'te İstanbul'da dünyaya geldi.

Profesyonel kariyerine 1964'te Ankara Meydan Sahnesi'nde başlayan sanatçı, İstanbul Şehir Tiyatrolarına geçtiği 1973'e kadar bu görevini sürdürdü.

Göktay, 1978-1996 yıllarında İstanbul Radyosu Radyo Tiyatro Şubesi'nde birçok oyunda yönetmen ve oyuncu olarak görev aldı.

Türk tiyatrosunda tuluat geleneğinin son temsilcilerinden biri olarak kabul edilen sanatçı, 28 yıl oynadığı "Lüküs Hayat" operetindeki performansıyla unutulmazlar arasına girdi. Sanatçı, 36 yılda 72 oyunda rol aldı.​​​​​​​

Usta tiyatrocu Zihni Göktay'ın eşi Sevinç Göktay, Ocak 2022'de yaşama veda etmişti.

ZİHNİ GÖKTAY TİYATRO OYUNLARI- FİLM VE DİZİLERİ

TİYATRO OYUNLARI

Cibali Karakolu: İstanbul Şehir Tiyatrosu

Hisse-i Şaiya (Bir Evlilik Komedisi): İstanbul Şehir Tiyatrosu

1979: Babanın Gorilleri : Adnan Giz - İstanbul Şehir Tiyatrosu

1983: Figaro'nun Düğünü : Pierre Beaumarchais - İstanbul Şehir Tiyatrosu

1983: On İki Öfkeli Adam : Reginald Rose - İstanbul Şehir Tiyatrosu

1985: Lüküs Hayat : Ekrem Reşit Rey\Cemal Reşit Rey - İstanbul Şehir Tiyatrosu

1989: Kuşlar (oyun) : Aristophanes - İstanbul Şehir Tiyatrosu

1991: Resimli Osmanlı Tarihi : Turgut Özakman - İstanbul Şehir Tiyatrosu

2000: Pembe Konağın Gelinleri : Gülsün Siren - İstanbul Şehir Tiyatrosu

2001: Sarıpınar 1914 : Turgut Özakman - İstanbul Şehir Tiyatrosu

2002: Kanlı Nigar : Sadık Şendil - İstanbul Şehir Tiyatrosu

2025: Gidiş Dönüş Moskova (Retro) - Aleksandr Galin - İstanbul Şehir Tiyatrosu

FİLMLERİ VE ROL ALDIĞI DİZİLER

1976: Meraklı Köfteci - Deli kaleci

1976: Tosun Paşa - Ruhi

1983: Üç İstanbul

1984: Atla Gel Şaban - Halil

1984: Fahriye Abla

1986-1990: Kuruntu Ailesi - Bayram Efendi - Dizi

1990: Ah Şu Komşularımız - Dizi

1993: Rıza Beyler - Dizi

1994: Bekarlık Sultanlık mı? - Dizi

1994: Yazlıkçılar - Naci - Dizi

1995: Oğlum Adam Olacak - Dizi

1997: Eltiler - Dizi

1997: Komşu Komşu - Dizi

1998-2002: Bizimkiler - Muvaffak - Dizi

2000: Üvey Baba - Ethem - Dizi

2002: Biz Size Aşık Olduk - Cemal - Dizi

2002: Koçum Benim - İsmail Bey - Dizi

2003: Hadi Uç Bakalım - Şefik - Dizi

2003: Beybaba - TRT

2003: Hababam Sınıfı Merhaba - Üçbuçuk Yusuf

2004: Avrupa Yakası - Altın Makas Cihat - Dizi

2004: Hababam Sınıfı Askerde - Yusuf Hoca, Doktor Yusuf Yarbay

2004: Koltuk - TRT

2005-2007: Cennet Mahallesi - Göttingenli Ethem - Dizi

2005: Döngel Kârhanesi - Sabri

2005: Hababam Sınıfı Üç Buçuk - Yusuf Yusuf

2006: Geçmiş Zaman Olur ki - Dizi

2006: Kirpi - Müştak

2008: Mert ile Gert - Poyraz - Dizi

2008: Çıngıraklı Top - Ahi

2009: Ah Kalbim - Hakkı - Dizi

2009: 7 Kocalı Hürmüz - Ermeni İhtiyar

2011: Adım Bayram Bayram - Cemşit Dede - Dizi

2012: Yalan Dünya - Dizi

2014: Ulan İstanbul - Servet - Dizi

2014: Zaman Makinesi 1973 - Şakir Dede

2015: Kara Bela - Kudret'in babası

2017: Yaşamak Güzel Şey - Müfit'in babası

2020: Şaşkın Bakkal 216 - Dizi

2021: Seni Bulacağım Oğlum

2023: Güven Bana

2023: Oregon

2025: Ayakçı

ZİHNİ GÖKTAY NEDEN ÖLDÜ?

Oyuncu Zihni Göktay'ın kesin ölüm nedenine ilişkin bir bilgi henüz paylaşılmadı.