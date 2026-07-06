Türk tiyatrosuna 28 yıl oynadığı 'Lüküs Hayat' ile damgasını vuran usta sanatçı Zihni Göktay, 80 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi sanatçının kızı Zeynep Göktay Dilbaz duyurdu. Peki, Zihni Göktay kimdir, kaç yaşında? Zihni Göktay neden öldü? Zihni Göktay dizi ve filmleri
ZİHNİ GÖKTAY KİMDİR?
Sanatçı Göktay, 2 Aralık 1945'te İstanbul'da dünyaya geldi.
Profesyonel kariyerine 1964'te Ankara Meydan Sahnesi'nde başlayan sanatçı, İstanbul Şehir Tiyatrolarına geçtiği 1973'e kadar bu görevini sürdürdü.
Göktay, 1978-1996 yıllarında İstanbul Radyosu Radyo Tiyatro Şubesi'nde birçok oyunda yönetmen ve oyuncu olarak görev aldı.
Türk tiyatrosunda tuluat geleneğinin son temsilcilerinden biri olarak kabul edilen sanatçı, 28 yıl oynadığı "Lüküs Hayat" operetindeki performansıyla unutulmazlar arasına girdi. Sanatçı, 36 yılda 72 oyunda rol aldı.
Usta tiyatrocu Zihni Göktay'ın eşi Sevinç Göktay, Ocak 2022'de yaşama veda etmişti.
ZİHNİ GÖKTAY TİYATRO OYUNLARI- FİLM VE DİZİLERİ
TİYATRO OYUNLARI
Cibali Karakolu: İstanbul Şehir Tiyatrosu
Hisse-i Şaiya (Bir Evlilik Komedisi): İstanbul Şehir Tiyatrosu
1979: Babanın Gorilleri : Adnan Giz - İstanbul Şehir Tiyatrosu
1983: Figaro'nun Düğünü : Pierre Beaumarchais - İstanbul Şehir Tiyatrosu
1983: On İki Öfkeli Adam : Reginald Rose - İstanbul Şehir Tiyatrosu
1985: Lüküs Hayat : Ekrem Reşit Rey\Cemal Reşit Rey - İstanbul Şehir Tiyatrosu
1989: Kuşlar (oyun) : Aristophanes - İstanbul Şehir Tiyatrosu
1991: Resimli Osmanlı Tarihi : Turgut Özakman - İstanbul Şehir Tiyatrosu
2000: Pembe Konağın Gelinleri : Gülsün Siren - İstanbul Şehir Tiyatrosu
2001: Sarıpınar 1914 : Turgut Özakman - İstanbul Şehir Tiyatrosu
2002: Kanlı Nigar : Sadık Şendil - İstanbul Şehir Tiyatrosu
2025: Gidiş Dönüş Moskova (Retro) - Aleksandr Galin - İstanbul Şehir Tiyatrosu
FİLMLERİ VE ROL ALDIĞI DİZİLER
1976: Meraklı Köfteci - Deli kaleci
1976: Tosun Paşa - Ruhi
1983: Üç İstanbul
1984: Atla Gel Şaban - Halil
1984: Fahriye Abla
1986-1990: Kuruntu Ailesi - Bayram Efendi - Dizi
1990: Ah Şu Komşularımız - Dizi
1993: Rıza Beyler - Dizi
1994: Bekarlık Sultanlık mı? - Dizi
1994: Yazlıkçılar - Naci - Dizi
1995: Oğlum Adam Olacak - Dizi
1997: Eltiler - Dizi
1997: Komşu Komşu - Dizi
1998-2002: Bizimkiler - Muvaffak - Dizi
2000: Üvey Baba - Ethem - Dizi
2002: Biz Size Aşık Olduk - Cemal - Dizi
2002: Koçum Benim - İsmail Bey - Dizi
2003: Hadi Uç Bakalım - Şefik - Dizi
2003: Beybaba - TRT
2003: Hababam Sınıfı Merhaba - Üçbuçuk Yusuf
2004: Avrupa Yakası - Altın Makas Cihat - Dizi
2004: Hababam Sınıfı Askerde - Yusuf Hoca, Doktor Yusuf Yarbay
2004: Koltuk - TRT
2005-2007: Cennet Mahallesi - Göttingenli Ethem - Dizi
2005: Döngel Kârhanesi - Sabri
2005: Hababam Sınıfı Üç Buçuk - Yusuf Yusuf
2006: Geçmiş Zaman Olur ki - Dizi
2006: Kirpi - Müştak
2008: Mert ile Gert - Poyraz - Dizi
2008: Çıngıraklı Top - Ahi
2009: Ah Kalbim - Hakkı - Dizi
2009: 7 Kocalı Hürmüz - Ermeni İhtiyar
2011: Adım Bayram Bayram - Cemşit Dede - Dizi
2012: Yalan Dünya - Dizi
2014: Ulan İstanbul - Servet - Dizi
2014: Zaman Makinesi 1973 - Şakir Dede
2015: Kara Bela - Kudret'in babası
2017: Yaşamak Güzel Şey - Müfit'in babası
2020: Şaşkın Bakkal 216 - Dizi
2021: Seni Bulacağım Oğlum
2023: Güven Bana
2023: Oregon
2025: Ayakçı
ZİHNİ GÖKTAY NEDEN ÖLDÜ?
Oyuncu Zihni Göktay'ın kesin ölüm nedenine ilişkin bir bilgi henüz paylaşılmadı.