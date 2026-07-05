NATO Zirvesi öncesi akademisyen ve yazar Temel Demirer ile Sibel Özbudun da gözaltına alındı. Peki, Sibel Özbudun kimdir? Akademisyen Sibel Özbudun neden gözaltına alındı?
SİBEL ÖZBUDUN KİMDİR?
1956'da İstanbul'da doğdu. Üsküdar Amerikan Kız Lisesi'ni bitirdikten (1973) sonra üç yıl Fransa'da dil ve Paris VII ve Paris X Üniversitelerinde Sosyoloji öğrenimi gördü. Türkiye'ye döndüğünde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü'nü bitirdi. Uzun süre yayıncılık ve çevirmenlik yaptı.
1993'te Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü'nde yüksek lisans eğitimine başladı. 1995'te ise aynı bölümde araştırma görevlisi oldu ve doktoraya başladı. Doktorasını 2000'de tamamlayan Özbudun, halen aynı bölümde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.
İngilizce, Fransızca ve İspanyolca bilen Sibel Özbudun'un çok sayıda telif ve çeviri yapıtı bulunmaktadır.
SİBEL ÖZBUDUN KİTAPLARI - ESERLERİ
50 Soruda Antropoloji
Nasıl Satabilirsin ki Havayı
Antropoloji
Niçin Feminizm Değil
Marksizm ve Kadın
Yabancılaşma ve ...
Ayinden Törene
Dünya'nın Balkonundaki İsyancılar
Hermes'ten İdris
Küreselleşme, Kadın ve `Yeni` - Ataerki
Liberalizm/Muhafazakarlık Kıskacında Kadın
Antropoloji Gözüyle - Sınıf, Kültür, Kimlik Yazıları
Medya Eleştirisi ya da Hermes’i Sorgulamak
Kadın Yazıları
İnsan: Doğası, Tarihöncesi, Kültürü
İmparatorun Soytarısı Egemen Medya
Türkiye Kırsalı Yoksullaşırken... Niçin Dikkulak Oldum
Latin Amerika'da İsyanın Tarihi
Söylenecek Yalan Kalmadı! - İnsan Hak(sızlık)ları
8 Mart'tan 8 Mart'a Mı?
Derin Milliyetçiliğin Siyasal İktisadı
Hayır,Evet'ten Önce Gelir! Hukuk(Suzluk) Yazıları
Kuşatmayı Yarmak - Eğitim, Bilim ve Aydınlar
Latin Amerika - İsyan Hep Vardı!
Bir Taş da Siz Atın - Kriz ve Hayat Yazıları
Latin Amerika'da Yerli Hareketleri
Zamanın Ruhu - AKP, Muhafazakarlık, Milliyetçilik
Karanlığın Sonu
SİBEL ÖZBUDUN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?
NATO Zirvesi öncesi akademisyen ve yazar Temel Demirer ile Sibel Özbudun da gözaltına alındı.
Özbudun, gözaltına alınmadan yaptığı paylaşımda Muğla'ya götürüldüklerini söyledi.
İki akademisyene yönelik gözaltı gerekçesi henüz bilinmiyor.