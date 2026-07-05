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Sibel Özbudun kimdir? Akademisyen Sibel Özbudun neden gözaltına alındı?

Sibel Özbudun kimdir? Akademisyen Sibel Özbudun neden gözaltına alındı?

5.07.2026 10:32:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Sibel Özbudun kimdir? Akademisyen Sibel Özbudun neden gözaltına alındı?

Akademisyen ve yazar Doç. Dr. Sibel Özbudun, akademisyen Temel Demirer ile birlikte gözaltına alındığını duyurdu. Peki, Sibel Özbudun kimdir? Akademisyen Sibel Özbudun neden gözaltına alındı?
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NATO Zirvesi öncesi akademisyen ve yazar Temel Demirer ile Sibel Özbudun da gözaltına alındı. Peki, Sibel Özbudun kimdir? Akademisyen Sibel Özbudun neden gözaltına alındı?

SİBEL ÖZBUDUN KİMDİR?

1956'da İstanbul'da doğdu. Üsküdar Amerikan Kız Lisesi'ni bitirdikten (1973) sonra üç yıl Fransa'da dil ve Paris VII ve Paris X Üniversitelerinde Sosyoloji öğrenimi gördü. Türkiye'ye döndüğünde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü'nü bitirdi. Uzun süre yayıncılık ve çevirmenlik yaptı.

1993'te Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü'nde yüksek lisans eğitimine başladı. 1995'te ise aynı bölümde araştırma görevlisi oldu ve doktoraya başladı. Doktorasını 2000'de tamamlayan Özbudun, halen aynı bölümde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

İngilizce, Fransızca ve İspanyolca bilen Sibel Özbudun'un çok sayıda telif ve çeviri yapıtı bulunmaktadır.

SİBEL ÖZBUDUN KİTAPLARI - ESERLERİ

50 Soruda Antropoloji

Nasıl Satabilirsin ki Havayı

Antropoloji

Niçin Feminizm Değil

Marksizm ve Kadın

Yabancılaşma ve ...

Ayinden Törene

Dünya'nın Balkonundaki İsyancılar

Hermes'ten İdris

Küreselleşme, Kadın ve `Yeni` - Ataerki

Liberalizm/Muhafazakarlık Kıskacında Kadın

Antropoloji Gözüyle - Sınıf, Kültür, Kimlik Yazıları

Medya Eleştirisi ya da Hermes’i Sorgulamak

Kadın Yazıları

İnsan: Doğası, Tarihöncesi, Kültürü

İmparatorun Soytarısı Egemen Medya

Türkiye Kırsalı Yoksullaşırken... Niçin Dikkulak Oldum

Latin Amerika'da İsyanın Tarihi

Söylenecek Yalan Kalmadı! - İnsan Hak(sızlık)ları

8 Mart'tan 8 Mart'a Mı?

Derin Milliyetçiliğin Siyasal İktisadı

Hayır,Evet'ten Önce Gelir! Hukuk(Suzluk) Yazıları

Kuşatmayı Yarmak - Eğitim, Bilim ve Aydınlar

Latin Amerika - İsyan Hep Vardı!

Bir Taş da Siz Atın - Kriz ve Hayat Yazıları

Latin Amerika'da Yerli Hareketleri

Zamanın Ruhu - AKP, Muhafazakarlık, Milliyetçilik

Karanlığın Sonu

SİBEL ÖZBUDUN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

NATO Zirvesi öncesi akademisyen ve yazar Temel Demirer ile Sibel Özbudun da gözaltına alındı. 

Özbudun, gözaltına alınmadan yaptığı paylaşımda Muğla'ya götürüldüklerini söyledi.

İki akademisyene yönelik gözaltı gerekçesi henüz bilinmiyor.

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