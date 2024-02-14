Sendika başkanını vurmuştu... Fabrika ortağı hakkında karar verildi!

Yayınlanma: 14.02.2024 - 09:01

Güncelleme: 14.02.2024 - 09:01

İzmir'de Çiğli Organize Sanayi Bölgesi’ndeki konkordato ilan edilen bir tekstil fabrikasında 12 Şubat tarihinde saat 15.00 sıralarında bir silahlı saldırı meydana geldi.

İddiaya göre, Deri Dokuma ve Tekstil İşçileri Sendikası (DERİTEKS) Genel Başkanı Makum Alagöz, 3 sendika üyesiyle birlikte işçilerle görüşmek için fabrikaya gitti. Fabrikanın kafeteryasında fabrikanın ortağı olan iki kardeşten Onur A., henüz belirlenemeyen bir sebeple tabancasını çıkarıp ateşledi.

Alagöz, sağ bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alagöz, ambulansla İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Alagöz’ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayın ardından Onur A.’yı suç aleti tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

ZANLI TUTUKLANDI!

Emniyetteki ifadesinde, sendika başkanının kendisiyle alaycı konuştuğu için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öne sürülen zanlı Onur A., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.