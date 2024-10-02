Sendikalar bakanlık önünde eğitim nöbetine başladı

Yayınlanma: 02.10.2024 - 15:18

Güncelleme: 02.10.2024 - 15:18

Meclis'in açılmasıyla beraber Öğretmenlik Mesleği Yasası'nın (ÖMK) görüşülmeye başlanacak olması eğitim sendikalarını harekete geçirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde toplanan Eğitim-İş, Eğitim Sen, Hürriyetçi Eğitim Sen, Anadolu Eğitim Sen, Teç-Sen ve Özel Öğretmenler Sendikası'ndan oluşan 6 eğitim sendikası meşaleler eşliğinde "Birleşe birleşe kazanacağız", "Öğretmen düşmanı ÖMK'ye hayır" ve "Tarikatın Bakanı Yusuf Tekin istifa" sloganları attı.

SİYAH ÇELENK BIRAKTILAR

Sendikalar meşaleler eşliğinde "Birleşe birleşe kazanacağız", "Öğretmen düşmanı ÖMK'ye hayır" ve Tarikatın Bakanı Yusuf Tekin istifa" sloganları attı ve bakanlık önüne siyah çelenk bıraktı. Sonrasında grup Meclis önüne yürümek istedi ama polis barikatıyla karşılaştı.

VEKİLLERE 'MEB'E GELİN' ÇAĞRISI

Polisle, Meclis önüne yürümek için müzakereler yapan heyete izin çıkmayınca eğitimciler MEB önünde nöbete başladı. Burada bir açıklama yapan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, "Muhatabımız Meclis. Biz orada açıklama yapmak istiyoruz. Vekiller buraya yürüyebiliyor asılları Meclis'e yürüyemiyor. Tüm milletvekillerini MEB'e bekliyoruz. Eğer ki gerçekten halkın Meclis'i olacaksa bu barikatlar açılacak ve biz Meclis'e yürüyeceğiz" diye konuştu.

"NÖBETE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ"

Özbay'dan sonra konuşan Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak ise, "O kanun orada görüşülmeye devam ettiği sürece biz de buradayız. Nöbete dönüştürüyoruz bunu. Mesai bitimi öğretmen arkadaşlarımız da bize katılacak" dedi.