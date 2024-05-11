TV yayın akışı 11 Mayıs Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 11 Mayıs Cumartesi günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 11 Mayıs Cumartesi TV rehberi...
Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 11 Mayıs Cumartesi günü tv yayın akışı...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 Kızılcık Şerbeti
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Beş Milyoncuk Borç Verir Misin? (Yerli Sinema)
14:45 Sandık Kokusu
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Kızılcık Şerbeti
02:45 Bahar
05:30 Aziz
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Şirinler (Yabancı Sinema)
12:00 Kuruluş Osman
15:30 Ateş Kuşları
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Aldatmak
03:00 Kuruluş Osman
05:40 Safir
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Memleketim (Yerli Sinema)
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Yargı
16:00 İnci Taneleri
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Taş Kağıt Makas
00:15 Arka Sokaklar
02:45 Siyah Beyaz Aşk
04:30 Müzik Arası
04:30 Bodrum Masalı
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer İle Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Yabani
15:45 Hudutsuz Sevda
19:00 Gülbin Tosun Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yabani
00:15 Kirli Sepeti
02:45 Ruhun Duymaz
05:00 Kefaret
06:00 Bay Yanlış
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Benim Tatlı Yalanım
08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:30 Özlem Denizmen ile Para Durumu
10:30 Vikingler Büyük Macera (Yabancı Sinema)
12:00 Yerli Dizi Tekrarı
16:00 Bay Link Kayıp Efsane (Yabancı Sinema)
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 G.O.R.A (Yerli Sinema)
22:45 Hokkabaz (Yerli Sinema)
01:15 G.O.R.A (Yerli Sinema)
03:15 Hokkabaz (Yerli Sinema)
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:45 Süper Bir Takım
08:00 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Bir Yemek Olsan
10:00 Gazete Magazin
14:15 Cevap Ver Türkiye
16:30 Çarkıfelek
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Survivor Ekstra
02:30 Gazete Magazin
05:00 Dizi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:30 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:33 Beni Böyle Sev
07:40 Nostalji Kuşağı "Parmak Damgası"
08:50 Nostalji Kuşağı "Perihan Abla"
09:40 Hayallerinin Peşinde
11:00 Yaşam Başka Yerde
12:30 Kod Adı Kırlangıç
14:10 Mehmed: Fetihlerin Sultanı
17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:50 Mehmed: Fetihler Sultanı
04:20 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
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