Sendikalı oldukları için görevlerine son verilen emekçiler isyan etti: 'İtiraz ettik, işimizden olduk'

03 Eylül 2022 Cumartesi, 02:00

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ)’na bağlı olan Petrol-İş Sendikası Gebze Şubesi’nin örgütlenme çalışması yaptığı Pulver Kimya’ya bağlı Conta Elastik işyerinde, sendika Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yetki başvurusunda bulundu. Pulver Kimya ile bünyesinde bulunan diğer dört şirkette örgütlenme çalışması yürüten Petrol-İş, Conta Elastik şirketinde sendikal yetki belgesini aldı.

Yetki belgesi için gereken çoğunluğun sağlanmasının ardından, sendikal örgütlenmede öncülük eden üç işçi işten atıldı. Direnişin 30’uncu günü geride kalırken işçiler direnmeye devam ediyor.

Petrol-İs¸ Sendikası Gebze S¸ube Bas¸kan Yardımcısı Şivan Kırmızıçiçek, “Fabrika önünde direnişimiz devam ederken örgütlenme çalışmalarımız da sürüyor. Öte yandan sorunun müzakere yöntemleriyle çözülmesi için işverene çağrılar yapıyoruz. Şu ana kadar işveren tarafından bize olumlu bir dönüş olmadı. İşten çıkarılan işçilerin işe iade edilmesi ve sendikayla masaya oturulmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

LÖSEMİLİ ÇOCUĞUM VAR

10 yıldır Pulver Kimya’da çalışan Gökhan Pesen ise süreci şu şekilde anlattı:

“Aldığımız maaşlar asgari ücretin altında kaldı. Biz bu duruma itiraz edince işimizden olduk. Sendikal faaliyetlere yürütüyorduk, üç gün içinde Pulver Kimya’nın conta bölümünde çoğunluğu sağladık. Daha sonra sendika örgütlenmesinde öncülük ettiğimiz için işten çıkartıldık. İki çocuğum var biri lösemi hastası. Sigortamız olmadığı için tedavi masraflarını cebimizden karşılıyoruz. İşten çıkarken aldığımız tazminat ancak borçlarımızı kapatmaya yetti. Daha iyi şartlarda yaşayabilmek istedik, hayat çok pahalı. Geçen gün çocuklarım için okul alışverişi yaptım, masrafları 6 bin TL’yi buldu. Hayat pahalılığı karşısında geçinmek güç ancak haklarımız için verdiğimiz mücadeleyi sürdüreceğiz.”