Cem Yılmaz, yeni gösterisinin gelirlerini Oyuncular Sendikası'na bağışladı

Cem Yılmaz Tim Show Center'da sahnelediği 'Pek Yakında - Extr Act' adlı yeni performansından elde edilen geliri Oyuncular Sendikası'na bağışladı.

Oyuncular Sendikası'nın sosyal medya paylaşımında konuya ilişkin açıklamada bulunuldu.

Üyemiz @CMYLMZ "Pek Yakında - Extr Act" adını taşıyan yeni performansı ile 23 Mart'ta @TimShowCenter 'da!



Bu özel etkinlikten elde edilen gelir sendikamıza bağışlanacaktır??



Biletler @Biletix 'te ??https://t.co/8Ar5scsmmN pic.twitter.com/4SDbxHvtmC