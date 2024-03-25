Cem Yılmaz, yeni gösterisinin gelirlerini Oyuncular Sendikası'na bağışladı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, yeni gösterisi 'Pek Yakında - Extr Act'in gelirlerini Oyuncular Sendikası'na bağışladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.03.2024 - 09:24
Cem Yılmaz, yeni gösterisinin gelirlerini Oyuncular Sendikası'na bağışladı
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Cem Yılmaz Tim Show Center'da sahnelediği 'Pek Yakında - Extr Act' adlı yeni performansından elde edilen geliri Oyuncular Sendikası'na bağışladı.

Oyuncular Sendikası'nın sosyal medya paylaşımında konuya ilişkin açıklamada bulunuldu.


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