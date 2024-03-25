Cem Yılmaz, yeni gösterisinin gelirlerini Oyuncular Sendikası'na bağışladı
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, yeni gösterisi 'Pek Yakında - Extr Act'in gelirlerini Oyuncular Sendikası'na bağışladı.
Cem Yılmaz Tim Show Center'da sahnelediği 'Pek Yakında - Extr Act' adlı yeni performansından elde edilen geliri Oyuncular Sendikası'na bağışladı.
Oyuncular Sendikası'nın sosyal medya paylaşımında konuya ilişkin açıklamada bulunuldu.
Üyemiz @CMYLMZ "Pek Yakında - Extr Act" adını taşıyan yeni performansı ile 23 Mart'ta @TimShowCenter 'da!— Oyuncular Sendikası (@oyuncusendika) March 13, 2024
Bu özel etkinlikten elde edilen gelir sendikamıza bağışlanacaktır??
Biletler @Biletix 'te ??https://t.co/8Ar5scsmmN pic.twitter.com/4SDbxHvtmC
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