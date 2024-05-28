Serbest bırakılan astrolog Meral Güven'in ifadeleri ortaya çıktı: 'Yaptıklarımdan pişmanım'

Yayımladığı videodaki sözlerine ilişkin resen başlatılan soruşturma çerçevesinde dün akşam polis tarafından gözaltına alınan ve ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan astrolog Meral Güven’in ifadesi ortaya çıktı. Küfürlü paylaşımlarımı genele yapmadığını hesabını hackleyen kişilere yönelik yaptığını iddia eden Güven, "Ancak videolarım kesildiği için insanlar sanki genele yapmışım gibi algıladı. Aldığım ilaç ve alkolün etkisiyle küfür ettim. Yaptıklarımdan pişmanım" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

İHA
Yayınlanma: 28.05.2024 - 14:30
Abone Ol google-news

“Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” gibi nitelikli suçlardan savcılık tarafından başlatılan resen soruşturma kapsamında dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri tarafından evinde gözaltına alınan astrolog Meral Güven, polisteki işlemleri tamamlandıktan sonra savcılık talimatı ile aynı gün serbest bırakılmıştı.

Astrolog Güven’in, soruşturma savcısının talimatıyla polis tarafından alınan ifadelerine ulaşıldı. İfadesinde telefonuna çok sayıda küfür ve hakaret içerikli mesaj geldiğini söylediği öğrenilen Güven, küfürlü mesajlar sonrasında ise eski eşinin de yer aldığı bir Whatsapp grubunda montajlı olarak çıplak fotoğraflarını koyduklarını belirttiği aktarıldı.

"PİŞMANIM..."

Olayın ardından panik atak geçirerek ilaç aldığını, sonra da alkol kullandığını söylediği öğrenilen Güven şu ifadeleri paylaştı: “Eski eşim ve bir sürü sosyal medya kullanıcısından tehdit mesajları aldım. Sonra sosyal medya hesabım çalındı. Daha sonra ben de hesabımı geri aldım. Hesabımı aldıktan sonra paylaşımları gördüm. Küfürlü paylaşımlarımı genele yapmadım hesabımı hackleyen kişilere yönelik yaptım. Ancak videolarım kesildiği için insanlar sanki genele yapmışım gibi algıladı. Aldığım ilaç ve alkolün etkisiyle küfür ettim. Yaptıklarımdan pişmanım.

NE OLMUŞTU?

"Fenerbahçe şampiyon olacak" şeklinde açıklama yaptıktan sonra Galatasaray’ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından sosyal medya hesaplarından küfürlü paylaşımlarda bulunan ve dün akşam saatlerinde gözaltına alınan astrolog Meral Güven, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

6 SUÇ KAYDI VAR

Hakkında adli işlem başlatılan Güven'in, "tehdit ve hakaret"ten iki olmak üzere, "kişilerin huzur ve sükununu bozma", "kasten yaralama", "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma" ile "taksirle yaralama" suçlarından toplam 6 kaydı olduğu belirlendi.


meral güven haberleri galatasaray haberleri fenerbahçe haberleri astrolog haberleri

İlgili Haberler

Astrolog Meral Güven gözaltına alındı

Astrolog Meral Güven gözaltına alındı
Canlı yayında Fenerbahçelilere küfürler yağdırmıştı: Astrolog Meral Güven hakkında soruşturma başlatıldı

Canlı yayında Fenerbahçelilere küfürler yağdırmıştı: Astrolog Meral Güven hakkında soruşturma başlatıldı
Astrolog Meral kimdir? Astrolog Meral Güven kaç yaşında, nereli?

Astrolog Meral kimdir? Astrolog Meral Güven kaç yaşında, nereli?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Pendik’te parçalara ayrılan erkek cesedinin kimliği belli oldu

Pendik’te parçalara ayrılan erkek cesedinin kimliği belli oldu
Filenin Sultanları’nın ABD kadrosu belli oldu!

Filenin Sultanları’nın ABD kadrosu belli oldu!
Astrolog Meral Güven gözaltına alındı

Astrolog Meral Güven gözaltına alındı
Deniz Akkaya kimdir, kaç yaşında, nereli? Deniz Akkaya’nın kızı kim?

Deniz Akkaya kimdir, kaç yaşında, nereli? Deniz Akkaya’nın kızı kim?
Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni gelişme: Sabundan 1 milyar liralık kazanç sağlandığı tespit edildi

Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni gelişme: Sabundan 1 milyar liralık kazanç sağlandığı tespit edildi
İstanbul’da Fransız Konsolosluğu önünde işçi eylemi: Birleşik Metal-İş Sendikası

İstanbul’da Fransız Konsolosluğu önünde işçi eylemi: Birleşik Metal-İş Sendikası
Sinan Ateş cinayeti: Ömer Şanlı ve Tolgahan Demirbaş'ın kullandığı iddia edilen araçların PTS kayıtları ortaya çıktı

Sinan Ateş cinayeti: Ömer Şanlı ve Tolgahan Demirbaş'ın kullandığı iddia edilen araçların PTS kayıtları ortaya çıktı
Muhtemel rakipleri belli oldu: İşte Trabzonspor’un Avrupa Ligi yolu!

Muhtemel rakipleri belli oldu: İşte Trabzonspor’un Avrupa Ligi yolu!