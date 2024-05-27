Yayınlanma: 27.05.2024 - 11:11

Güncelleme: 27.05.2024 - 11:11

Şampiyonluk tahminleri sosyal medyada çok konuşulan astrolog Meral Güven'in açıklamaları yeniden gündeme geldi. Peki, Astrolog Meral kimdir? Astrolog Meral Güven kaç yaşında, nereli?

MERAL GÜVEN KİMDİR?

Astrolog Meral Güven, 5 Nisan 1984'te Kayseri'de dünyaya gelmiştir. Güven, 12 yaşından beri astrolojik bakım yapma yeteneğine sahip olduğunu, hatta 7 yaşından itibaren farklı varlıkları görebildiğini ifade etmektedir. Yaklaşık 18 yıldır profesyonel olarak inisiyasyonla uğraşan Güven, insanlara rehberlik etmeyi ve bilinçaltlarındaki gerçek benliklerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olmayı amaçladığını söylemektedir.

Astrolojiye olan ilgisi ve çeşitli kehanetleriyle tanınan Güven, özellikle yaptığı şampiyonluk tahminleri ve güncel olaylarla ilgili açıklamalarıyla dikkat çekmiştir.

Meral Güven, sosyal medyada ve özellikle YouTube'da astrolojik değerlendirmelerini ve yorumlarını paylaşmaktadır. Eleştiriler karşısında, geleceği veya gaibi bildiğini iddia etmediğini, mutlak bilginin sadece Allah'a ait olduğuna inandığını ve bu yeteneklerini insanlarla daha iyi koşullarda paylaşmaya çalıştığını belirtmektedir?.