Serdar Ortaç davasında karar: 10 ay hapis cezasında HAGB uygulandı

Yayınlanma: 25.02.2025 - 10:40

Güncelleme: 25.02.2025 - 10:40

İstanbul'da yasa dışı bahsin önlenmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 11 Kasım'da gözaltına alınan şarkıcı Serdar Ortaç hakkında, "Yasa dışı bahis ya da şans oyunlarını özendirmek" suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis istemiyle İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın bugün görülen ikinci duruşmasında karar açıklandı.

"KASTEN İŞLENEBİLECEK BİR SUÇ DEĞİL"

Serdar Ortaç'ın katılmadığı duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapan Serdar Ortaç'ın avukatı, müvekkilinin üzerine atılı suçun, kasten işlenebilecek bir suç olmadığını, söz konusu paylaşımla ilgili müvekkilinin bir teşvikinin ve rızasının bulunmadığını belirterek, beraatını talep etti.

HÜKMÜN AÇIKLANMASI GERİ BIRAKILDI

Kararını açıklayan mahkeme, Serdar Ortaç'a, 1 yıl hapis cezası vererek, Ortaç'ın yargılama boyunca pişmanlık göstermiş olması nedeniyle cezayı 10 aya indirdi. Mahkeme ayrıca, Serdar Ortaç'ın duruşmada olumlu tutum ve davranışlarda bulunduğunu ve Ortaç'ın yeniden suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluştuğunu belirterek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.