Şereflikoçhisar'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

Ankara'da, Şereflikoçhisar- Ağaçören karayolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 23.06.2023 - 07:15
Şereflikoçhisar'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
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Şereflikoçhisar- Ağaçören karayolu üzerinde, akşam saatlerinde; seyir halinde olan E.A. yönetimindeki 03 EL 050 plakalı otomobil, karşı yönden gelen E.Ü.'nün kullandığı 06 SCP 32 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada sürücülerden E.Ü. ile 03 EL 050 plakalı otomobilde bulunan N.A. ve U.A. kaza yerinde yaşamını yitirirken, diğer sürücü E.A. ise ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan E.A., kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi'ne, daha sonra ise Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor. 


ANKA kaza

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