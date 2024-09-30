Serhat Akın'a silahlı saldırıda 5 tutuklama

Yayınlanma: 30.09.2024 - 16:40

Güncelleme: 30.09.2024 - 16:41

İstanbul Beykoz'da 26 Eylül'de saat 23.30 sıralarında sosyal medya platformunda yayınlanan spor programından çıktığı sırada silahlı saldırıya uğrayan eski futbolcu Serhat Akın'a, 2 sol, 1 sağ ayak olmak üzere 3 mermi çekirdeği isabet etti.

SERHAT AKIN’IN İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Saldırının ardından hastaneye kaldırılan Serhat Akın, hastanede polise olayın nasıl gerçekleştiğini anlattı.

Akın, polis tarafından tutanak haline getirilen ilk görüşmesinde, olay saatinde arkadaşı olan Berkay ile birlikte olay yeri adreste bulunan yorumculuk yapmış olduğu stüdyodan çıkarak aracına bineceği sırada kafasında motosiklet kaskı bulunan saldırganın kendisine ateş ettiğini ve bilinen yerinden yaralandığını belirtti.

Akın, şüphelinin kendisini bekleyen plaka bilgisini alamadığı motosikletli ile birlikte firar ettiğini söyledi.

Akın’a yapılan saldırının ardından 6 şüpheli işlemlerin ardından adliyeye gönderilirken, olayı azmettirdiği ortaya çıkan Hasan Şahin ile ilgili de çalışmalar başlatıldı. Gürcistan’a kaçtığı tespit edilen Hasan Şahin’in fotoğrafı da ortaya çıktı. Lüks bir aracın önünde poz veren suç makinası hakkında soruşturma derinleştirildi.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Serhat Akın'a yönelik saldırıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. İşlemlerin ardından 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık, 6 şüpheliyi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti.

Mahkemeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PARAYI ELDEN VEREN DE YAKALANDI

Sürdürülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerin arasında dün gece yakalanan 19 yaşındaki Yunus Görecek’in şüphelilere 250 bin TL parayı elden teslim eden kişi olduğu belirlendi.