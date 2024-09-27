Tuncay Şanlı, Serhat Akın'ın son durumunu açıkladı: 'Çok ciddi bir şey yok ama...'

Yayınlanma: 27.09.2024 - 10:09

Güncelleme: 27.09.2024 - 11:09

Ümraniyespor Teknik Direktörü ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Tuncay Şanlı, silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın'ı ziyaret etti. Fenerbahçe'de birlikte oynadığı eski takım arkadaşının durumunun iyi olduğunu belirten Şanlı, "Çok ciddi bir şey yok ama büyük ihtimalle bir operasyon geçirecek" dedi.

"DURUMU GAYET İYİ"

Tuncay Şanlı yaptığı açıklamada, "Tabii ki morali bozuk, yarın herhalde bir ameliyata alacaklar. Ben sadece durumdan dolayı yanında olmak istedim. Kardeşim o benim, beraber çok güzel şeyler yaşadık. Üzüntüler de yaşadık. Duyduğum anda hemen yanına geldim. Çok ciddi bir şey yok. Yarın büyük ihtimalle bir operasyon geçirecek. Bunun üzerine yorum yapmak da istemem. Hem üzüntülüyüm hem de sinirliyim. Biraz keyfi yerinde değil, morali de bozuk. Umarım bir an önce sağlığına kavuşur" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Serhat Akın, Kavacık Mahallesi Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak'ta kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda ayağından yaralanan Serhat Akın, Ataşehir'deki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırgan ya da saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.