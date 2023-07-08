Serinlemek için çaya giren 13 yaşındaki Fatmanur'dan acı haber

Batman’da serinlemek için çaya giren Fatmanur Zehra (13) akıntıya kapılarak kayboldu. Ekipler, Fatmanur’un bulunması için çalışma başlattı. Arama sonucu 13 yaşındaki Fatmanur'un cansız bedenine ulaşıldı.

DHA
Yayınlanma: 08.07.2023 - 13:13
Serinlemek için çaya giren 13 yaşındaki Fatmanur'dan acı haber
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Doluca köyünün Şerbetli mezrasında, sabah saatlerinde ailesiyle mezra yakınlarındaki Batman Çayı’nın yanına pikniğe gelen Fatmanur Zehra, serinlemek için suya girdi.

AKINTIYA KAPILDI

Bir süre sonra Fatmanur, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Ailesiyle gittiği Doluca köyünün Şerbetli mezrasında piknikte serinlemek için suya giren Fatmanur Zehra’nın, ekiplerin 1,5 saatlik çalışmasıyla kaybolduğu yerin yakınlarında cansız bedeni bulundu.

Fatmanur’un cenazesi, sudan çıkarılarak otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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