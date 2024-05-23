Serinlemek için denize girdi... Yaşamını yitirdi!

Hatay’da serinlemek için girdikleri denizde akıntıya kapılan 3 şahıstan biri boğularak hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 23.05.2024 - 17:33
Serinlemek için denize girdi... Yaşamını yitirdi!
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Olay, Samandağ ilçesi Çevlik sahilinde meydana geldi. Serinlemek için denize giren 3 şahıs akıntıya kapıldı.

Çevredeki yurttaşların durumu fark etmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevlik İtfaiye Müfrezesi ekipleri olay yerine hızlı bir şekilde intikal ederek akıntıya kapılan şahısları kurtardı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Denizden çıkartılan şahıslardan F.A.’nın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Diğer 2 yurttaşın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Şahsın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.


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