Serinlemek için denize girdi... Yaşamını yitirdi!
Hatay’da serinlemek için girdikleri denizde akıntıya kapılan 3 şahıstan biri boğularak hayatını kaybetti.
Olay, Samandağ ilçesi Çevlik sahilinde meydana geldi. Serinlemek için denize giren 3 şahıs akıntıya kapıldı.
Çevredeki yurttaşların durumu fark etmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çevlik İtfaiye Müfrezesi ekipleri olay yerine hızlı bir şekilde intikal ederek akıntıya kapılan şahısları kurtardı.
YAŞAMINI YİTİRDİ
Denizden çıkartılan şahıslardan F.A.’nın hayatını kaybettiği tespit edildi.
Diğer 2 yurttaşın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.
Şahsın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
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