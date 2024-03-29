Serpme ağ boynuna dolanınca boğulma tehlikesi geçirdi
Diyarbakır’da balık avlamak isterken boynuna serpme ağı dolanıp suya düşerek boğulma tehlikesi geçiren Askeri Kaya (30), arkadaşları tarafından kurtarıldı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kocaköy ilçesinin kırsal Ambar Mahallesi’ndeki Ambar Çayı’nda, sabah saatlerinde arkadaşlarıyla çayda balık avlayan Askeri Kaya’nın suya attığı serpme ağ, boynuna dolandı.
Suya düşüp boğulma tehlikesi geçiren Kaya’yı, arkadaşları çaydan çıkarıp kurtardı. O anlar cep telefonuyla kayda alındı.
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