Sermiyan Midyat, Devlet Bahçeli'yi engelledi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Twitter üzerinden engellediğini duyuran oyuncu Sermiyan Midyat, "Halk olarak kin ve düşmanlığa daha fazla tahrik olmamak için, akıl sağlığım için, ruh sağlığım için engelledim" dedi.
Tribünlerinden "Hükümet istifa" sesleri yükselen Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı hedef alan ve maçların seyircisiz oynanmasını talep eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik tepkiler sürüyor.
"AKIL VE RUH SAĞLIĞIM İÇİN ENGELLEDİM"
Oyuncu Sermiyan Midyat da, Twitter hesabından Bahçeli'yi engellediğine ilişkin ekran görüntüsünün de yer aldığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Halk olarak kin ve düşmanlığa daha fazla tahrik olmamak için, akıl sağlığım için, ruh sağlığım için engelledim."
Halk olarak kin ve düşmanlığa daha fazla tahrik olmamak için, akıl sağlığım için, ruh sağlığım için engelledim. pic.twitter.com/C1Ut94hROh— Sermiyan Midyat (@SermiyanMidyat) February 26, 2023
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