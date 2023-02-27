Sermiyan Midyat, Devlet Bahçeli'yi engelledi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Twitter üzerinden engellediğini duyuran oyuncu Sermiyan Midyat, "Halk olarak kin ve düşmanlığa daha fazla tahrik olmamak için, akıl sağlığım için, ruh sağlığım için engelledim" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 11:44
Sermiyan Midyat, Devlet Bahçeli'yi engelledi
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Tribünlerinden "Hükümet istifa" sesleri yükselen Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı hedef alan ve maçların seyircisiz oynanmasını talep eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik tepkiler sürüyor.

"AKIL VE RUH SAĞLIĞIM İÇİN ENGELLEDİM"

Oyuncu Sermiyan Midyat da, Twitter hesabından Bahçeli'yi engellediğine ilişkin ekran görüntüsünün de yer aldığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Halk olarak kin ve düşmanlığa daha fazla tahrik olmamak için, akıl sağlığım için, ruh sağlığım için engelledim."


Sermiyan Midyat MHP Devlet Bahçeli Twitter

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