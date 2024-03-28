Son Dakika... Diyarbakır'da sınıflarını temizleyen 16 öğrenci zehirlendi!
Son dakika haberi... Diyarbakır'da sınıflarını temizlemek için evden getirdikleri temizlik malzemelerini karıştıran ve ardından temizlik yapan 16 öğrenci, ortaya çıkan gazdan zehirlendi. Öğrenciler hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır'da sınıflarını temizlemek için evden getirdikleri temizlik malzemelerini karıştıran ve ardından temizlik yapan 16 öğrenci, ortaya çıkan gazdan zehirlendi. Öğrenciler hastaneye kaldırıldı.
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