Son Dakika... Diyarbakır'da sınıflarını temizleyen 16 öğrenci zehirlendi!

Son dakika haberi... Diyarbakır'da sınıflarını temizlemek için evden getirdikleri temizlik malzemelerini karıştıran ve ardından temizlik yapan 16 öğrenci, ortaya çıkan gazdan zehirlendi. Öğrenciler hastaneye kaldırıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.03.2024 - 12:56
Abone Ol google-news

Diyarbakır'da sınıflarını temizlemek için evden getirdikleri temizlik malzemelerini karıştıran ve ardından temizlik yapan 16 öğrenci, ortaya çıkan gazdan zehirlendi. Öğrenciler hastaneye kaldırıldı.

AYRINTILAR GELİYOR...

 


diyarbakır haberleri öğrenci haberleri Zehirlenme haberleri Temizlik haberleri

İlgili Haberler

Mardin'de soba zehirlenmesi: Aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı!

Mardin'de soba zehirlenmesi: Aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı!
Arnavutköy'de onlarca kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Arnavutköy'de onlarca kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Gıda zehirlenmesi şüphesi... Ortaokul öğrencileri hastanelik oldu!

Gıda zehirlenmesi şüphesi... Ortaokul öğrencileri hastanelik oldu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Sürpriz çıkabilir: Büyükşehirlerde başa baş seçim

Sürpriz çıkabilir: Büyükşehirlerde başa baş seçim
Survivor Adem Kılıçcı’dan itiraf: Acun Ilıcalı’ya kırgınım

Survivor Adem Kılıçcı’dan itiraf: Acun Ilıcalı’ya kırgınım
Son Dakika... Hatay’da feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

Son Dakika... Hatay’da feci kaza: Ölü ve yaralılar var!
Gamze Sakallıoğlu cinayetinde gelişme: Anneye hapis cezası, babaya beraat kararı!

Gamze Sakallıoğlu cinayetinde gelişme: Anneye hapis cezası, babaya beraat kararı!
Kurum’un depremzedeleri seçim malzemesi yapmasına tepki: Hayal satıyorlar

Kurum’un depremzedeleri seçim malzemesi yapmasına tepki: Hayal satıyorlar
Kamyon hırsızlığı olayında detektif gibi çalışan mal sahibi, parçaları bir bir buluyor

Kamyon hırsızlığı olayında detektif gibi çalışan mal sahibi, parçaları bir bir buluyor
Erdoğan’a sayı yeterli gelmiyor! Belediye çalışanlarına miting ‘yoklaması’

Erdoğan’a sayı yeterli gelmiyor! Belediye çalışanlarına miting ‘yoklaması’
Galatasaray’da Serge Aurier’de hedef maç belli oldu!

Galatasaray’da Serge Aurier’de hedef maç belli oldu!