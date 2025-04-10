Ses geldiği iddiası: Dün gömülen kişinin mezarı açıldı

Siirt’te, dün hayatını kaybettikten sonra defnedilen Naif Sepet’in (63) mezarı, ses geldiği iddiasıyla bugün açıldı. Yaşam belirtisinin olmadığı belirlenince mezar, tekrar kapatıldı.

Ses geldiği iddiası: Dün gömülen kişinin mezarı açıldı
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DHA
Yayınlanma: 10.04.2025 - 18:57

Kentte dün yaşamını yitiren Naif Sepet, kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mahalle’de bulunan Zevye Mezarlığı’nda defnedildi. 

Sabah saatlerinde ziyaret etmek isteyen yakınları, mezarından ses geldiğini iddia etti. Bunun üzerine yakınları mezarlığa akın etti. Ardından mezar açıldı. 

Yaşam belirtisi olmadığının anlaşılması üzerine mezar, yeniden kapatıldı. 


Etiketler: #Siirt #mezar

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