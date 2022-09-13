'Sessiz İstila' 3 yayınlandı
Sığınmacı sorununa dikkat çeken 'Sessiz İstila' kısa film serisinin üçüncüsü yayınlandı. Üçüncü filmde, Afganistan'da yaygın olarak işlenen bir toplu suç olan 'Baça bazi' ele alındı.
Hande Karacasu’nun sığınmacı sorununa değindiği ve gösterime girdikten kısa süre sonra olay yaratan 'Sessiz İstila' filminin üçüncüsü YouTube kanalında yayınlandı.
Masraflarını Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın paylaştığını belirttiği ilk film, gösterime girdiği tarihte filmin yapımcısı Hande Karacasu gözaltına alınmış, daha sonra serbest bırakılmıştı.
Kısa filmlerine kaldığı yerden devam eden Karacasu, son olarak Sessiz İstila 3'ü yayınladı.
Sessiz İstila 3'te Afganistan'ya yaygın bir toplumsal suç olan "baça bazi" konusu işlendi. Filmde, Taliban'ın 'baça bazi'yi suç olarak nitelendirdiği için bu suçu işlemiş kişilerin Türkiye'ye kaçak yollarla girmiş olma ihtimalinin yüksek olduğu vurgulandı.
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