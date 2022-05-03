Erdoğan'ın sığınmacılar konusundaki büyük değişimi

03 Mayıs 2022 Salı, 14:35

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’deki İdlib Briket Evleri Açılış Töreni’ne videolu mesaj gönderdi.

Erdoğan, “Güvenli bölgelere 500 bin Suriyeli dönüş yaptı. 1 milyon Suriyeli kardeşimizin dönüşünü sağlayacak bir projeyi hayata geçireceğiz” dedi.

"GÖNDERMEYECEĞİZ" DEMİŞTİ

Erdoğan mart ayında yaptığı açıklamada, “Ana muhalefet, ‘Biz seçimi kazandığımızda mültecileri ülkelerine göndereceğiz’ diyor. Biz göndermeyeceğiz. Ensarın ne olduğunu biliyoruz” diye konuşmuştu.

BİR AY SONRA GERİ ADIM

Erdoğan, nisan ayında yaptığı açıklamada ise “Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve onurlu geri dönüşleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” demişti.

1 MİLYON SURİYELİ GÖNDERİLİCEK

Erdoğan bugün İdlb'de düzenlenen briket evlerin açılış töreninde ise gönderdiği videomesajda konuya ilişkin şunları söyledi:

"Şimdi de 1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni projenin hazırlığı içindeyiz. Azez-Cerablus-El Bab-Tel Abyad ve Resulayn ile 13 bölgedeki proje geniş kapsamlı. Konuttan hastaneye kadar, tarımdan sanayiye kadar tüm ekonomik altyapı projenin içinde yer alacak. Suriye’nin diğer kısımları da güvenli hale geldiğinde gönüllü geri dönüşler için gereken zemini hazırlamanın gayreti içinde olacağız."