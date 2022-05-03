Erdoğan'ın sığınmacılar konusundaki büyük değişimi
Cumhurbaşkanı Erdoğan mart ayında yaptığı açıklamada, "Biz seçimi kazandığımızda mültecileri ülkelerine göndermeyeceğiz, ensarın ne olduğunu biliyoruz" demişti. Ancak, Erdoğan bugün video mesaj ile katıldığı Suriye’deki İdlib Briket Evleri Açılış Töreni’nde 1 milyon Suriyeli'nin gönderilmesi için çalışmalara başlandığını belirtti.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’deki İdlib Briket Evleri Açılış Töreni’ne videolu mesaj gönderdi.
Erdoğan, “Güvenli bölgelere 500 bin Suriyeli dönüş yaptı. 1 milyon Suriyeli kardeşimizin dönüşünü sağlayacak bir projeyi hayata geçireceğiz” dedi.
"GÖNDERMEYECEĞİZ" DEMİŞTİ
Erdoğan mart ayında yaptığı açıklamada, “Ana muhalefet, ‘Biz seçimi kazandığımızda mültecileri ülkelerine göndereceğiz’ diyor. Biz göndermeyeceğiz. Ensarın ne olduğunu biliyoruz” diye konuşmuştu.
BİR AY SONRA GERİ ADIM
Erdoğan, nisan ayında yaptığı açıklamada ise “Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve onurlu geri dönüşleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” demişti.
1 MİLYON SURİYELİ GÖNDERİLİCEK
Erdoğan bugün İdlb'de düzenlenen briket evlerin açılış töreninde ise gönderdiği videomesajda konuya ilişkin şunları söyledi:
"Şimdi de 1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni projenin hazırlığı içindeyiz. Azez-Cerablus-El Bab-Tel Abyad ve Resulayn ile 13 bölgedeki proje geniş kapsamlı. Konuttan hastaneye kadar, tarımdan sanayiye kadar tüm ekonomik altyapı projenin içinde yer alacak. Suriye’nin diğer kısımları da güvenli hale geldiğinde gönüllü geri dönüşler için gereken zemini hazırlamanın gayreti içinde olacağız."
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