Sevgilisi ve oğluna ittirdiği kamyoneti çaldı

Adana'da Arzu Y. isimli şahıs kelebek camını kırıp, direksiyonuna geçtiği kamyoneti 8 yaşındaki oğlu ve sevgilisi olduğu iddia edilen Aykut T.’ye ittirerek çaldı. 2 kilometre sonra aracı düz kontak yaparak çalıştıran Arzu Y. ile Aykut T., bir süre sonra kamyoneti park edip, kaçtı. Polis ekiplerince yakalanan Aykut T. tutuklandı, Arzu Y.’nin ise başka bir hırsızlık suçundan tutuklandığı anlaşıldı.

DHA
Yayınlanma: 29.03.2024 - 11:09
Sevgilisi ve oğluna ittirdiği kamyoneti çaldı
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Olay, 21 Mart'ta saat 05.00 sıralarında Adana'nın Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi’nde meydana geldi.

Arzu Y., sevgilisi olduğu iddia edilen Aykut T. ve 8 yaşındaki oğlu H.Y. ile sokakta yürüyüşe çıktı. Bu sırada şüpheliler, Raha H.’nin sokakta park halindeki kamyonetini çalmaya karar verdi. Kelebek camını kıran Arzu Y. direksiyona geçti, Aykut T. ile H.Y. ise aracı iterek bölgeden uzaklaştı.

Yaklaşık 2 kilometre sonra Arzu Y., düz kontak yaparak kamyoneti çalıştırdı. Şüpheliler, aracı Mithatpaşa Mahallesi’ndeki bir ara sokakta bırakıp, ayrıldı. Hırsızlık ise güvenlik kamerasına yansıdı.

BAŞKA BİR OLAYDAN TUTUKLANMIŞ

Sabah uyandığında aracının çalındığını fark eden Raha H.’nin ihbarıyla Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit edip, adreslerine baskın yaptı. Şüpheli Aykut T. gözaltına alınırken, Arzu Y.’nin ise bir süre önce başka bir hırsızlık olayından yakalanıp, tutuklandığı anlaşıldı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Emniyete götürülen Aykut T., ifadesinde, “Arzu’nun evinde içki içerken, sokaktaki kamyoneti gösterip, ‘Bir yere gideceğiz, bu aracı çalalımdedi. Sonra direksiyona geçip, aracı da itmemizi istedi. Aracı park edip, bir eve girdi. Ben de evime döndüm” dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aykut T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 


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